Lex Start, incontro con Andrea Volpe al Tasso

Non aspettano necessariamente di avere una scheda elettorale tra le mani per immaginare di poter incidere sulla realtà che li circonda. E non guardano alla politica soltanto come a un mondo distante, popolato da adulti, linguaggi spesso incomprensibili e decisioni prese altrove. C’è una generazione che, quando trova lo spazio per esprimersi, dimostra di avere domande, idee e anche una certa voglia di mettersi in gioco. È quanto emerso al Liceo Tasso di Salerno durante l’incontro con Andrea Volpe, consigliere regionale della Campania, nell’ambito di Lex Start, il progetto che punta ad avvicinare gli studenti alla conoscenza delle istituzioni e dei processi legislativi. A rendere significativo il confronto non è stata soltanto la possibilità di conoscere il funzionamento del Consiglio regionale, ma soprattutto ciò che è arrivato dalla platea. Perché, quando ai ragazzi viene riconosciuto il ruolo di interlocutori e non quello di semplici destinatari di una lezione, il dialogo può prendere direzioni inaspettate. E al Tasso sono emerse idee che raccontano modi diversi di intendere la partecipazione, dalla rappresentanza politica alla cultura. C’è, per esempio, chi ha manifestato una voglia di protagonismo che arriva fino a immaginare una propria candidatura. Un pensiero che, al di là della possibilità concreta di tradurlo in un percorso elettorale, restituisce un dato interessante: la politica può essere percepita anche come uno spazio nel quale entrare, non soltanto come qualcosa da osservare dall’esterno. È un cambio di prospettiva importante, soprattutto in una fase in cui il rapporto tra giovani e istituzioni viene spesso raccontato attraverso la distanza, il disinteresse e la disaffezione. Ma tra gli spunti più interessanti emersi durante l’incontro c’è anche una proposta che guarda alla cultura come strumento di crescita e partecipazione. Uno studente ha infatti immaginato un ulteriore sviluppo della legge regionale già approvata, andando oltre la semplice possibilità di agevolare l’accesso dei giovani agli spettacoli teatrali attraverso una card. L’idea è quella di costruire un percorso dedicato, con un vero e proprio cartellone di appuntamenti pensati per le nuove generazioni, attraverso spettacoli selezionati o realizzati appositamente per loro. Non soltanto, dunque, rendere il teatro economicamente più accessibile, ma creare le condizioni perché i ragazzi possano riconoscerlo come un luogo da frequentare, nel quale confrontarsi con storie, linguaggi, emozioni e temi capaci di stimolare una riflessione. Il teatro come esperienza culturale, ma anche come occasione di formazione, scoperta e maturazione personale. Una proposta che dimostra come una norma possa diventare il punto di partenza per nuove progettualità, quando viene osservata attraverso i bisogni e la sensibilità di chi dovrebbe beneficiarne. È proprio in questa capacità di raccogliere le idee e accompagnarle verso una possibile realizzazione che si inserisce il senso di Lex Start. Il progetto nasce con l’obiettivo di ridurre la distanza tra il mondo dei giovani e quello delle istituzioni, facendo conoscere agli studenti i meccanismi attraverso i quali si costruisce una legge, il ruolo dei rappresentanti eletti e le possibilità offerte dalla partecipazione democratica. Un percorso che prova a superare la tradizionale lezione di educazione civica per trasformarsi in un’esperienza di confronto diretto. «Quando i ragazzi cominciano a fare domande, avanzano proposte e immaginano di poter contribuire in prima persona, significa che abbiamo aperto uno spazio di partecipazione autentica. Il nostro obiettivo non è semplicemente spiegare loro come funzionano le istituzioni, ma metterli nelle condizioni di sentirsi parte dei processi decisionali. Le idee emerse al Tasso dimostrano che le nuove generazioni hanno voglia di esserci: a noi spetta il compito di ascoltarle e offrire strumenti perché possano trasformarsi in opportunità concrete», sottolinea Andrea Volpe, del gruppo consiliare Avanti Campania – PSI. Il progetto ha già conosciuto un passaggio importante con l’approvazione di una legge regionale e continua a raccogliere proposte legislative che affrontano temi di interesse per le nuove generazioni. Ma la sua efficacia non si misura soltanto attraverso i risultati raggiunti nell’iter istituzionale. C’è anche un lavoro, meno immediatamente quantificabile ma altrettanto significativo, che riguarda la possibilità di restituire ai ragazzi fiducia nella partecipazione e consapevolezza del proprio ruolo nella comunità. La scuola, in questo senso, diventa un luogo privilegiato. È tra i banchi che possono nascere le prime domande sul funzionamento della società, sui diritti, sulle opportunità e sulle responsabilità individuali. Ed è proprio lì che il confronto con chi opera nelle istituzioni può aiutare a comprendere che le decisioni pubbliche non sono qualcosa di astratto, ma incidono sulla quotidianità: sulla qualità della formazione, sui trasporti, sulla cultura, sul lavoro e sulle possibilità offerte a chi si affaccia alla vita adulta. L’incontro al Tasso ha lasciato anche un segnale particolarmente significativo. Una studentessa, dopo aver conosciuto Lex Start e averne compreso le opportunità, ha manifestato il desiderio di partecipare al progetto. Un interesse spontaneo, nato proprio durante il confronto, che rappresenta forse uno dei risultati più interessanti della giornata. Perché tra una ragazza che decide di avvicinarsi a un’esperienza di partecipazione, uno studente che immagina un proprio impegno politico e un altro che propone di portare il teatro al centro della crescita dei suoi coetanei, emerge un’immagine diversa dei giovani. Non una generazione da convincere semplicemente a interessarsi alla politica, ma una generazione alla quale offrire occasioni per esprimersi e strumenti per trasformare le idee in proposte. La partecipazione, del resto, non comincia necessariamente con il primo voto. Può nascere da una domanda fatta in classe, da un progetto immaginato insieme o dalla curiosità di capire come funzionano le istituzioni. E qualche volta basta un incontro per scoprire che quel mondo, apparentemente così lontano, può riguardare anche noi.