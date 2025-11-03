Leonardo Claps (Avs): innovazione e impresa giovanile

SALERNO. Una prima volta, fatta di tanta passione per la politica abbinata alla volontà di costruire un futuro migliore per i giovani, cercando di promuovere ed attuare gli strumenti adeguati per consentire loro la possibilità di rimanere qui, nel Mezzogiorno d’Italia, evitando la famosa fuga di cervelli. Leonardo Maria Claps, candidato di Alleanza Verdi Sinistra alle regionali a sostegno della candidatura a Presidente di Roberto Fico, ha le idee chiare e ha affermato che farà di tutto per metterle in atto.

Prima esperienza come candidato alle regionali. Come intende affrontare questa sfida?

“Questa è la mia prima esperienza come candidato al consiglio regionale , si parte dalla forte passione che nutro nei confronti della politica, è una sfida che affronterò con grande entusiasmo e senso di responsabilità, la mia priorità è ascoltare i cittadini e comprendere i loro bisogni per mettere in atto azioni concrete che andranno incontro alle loro esigenze”.

Lei è stato componente del Cda in Unisa ex senatore accademico ricoprendo, dunque, ruoli apicali nelle istituzioni accademiche. L’università e in particolare quella di Salerno si può dire che è un po’ il suo mondo, dove si è anche formato. E da come si inteso lei vuole partire proprio da qui a costruire la sua campagna elettorale. Tra i giovani e con i giovani. Con quale strategia?

“La mia formazione personale professionale e politica è avvenuta principalmente presso l’Università degli Studi di Salerno, credo che una campagna elettorale tra i giovani si costruisca innanzitutto con i giovani e non per i giovani, non serve parlare di loro ma bisogna coinvolgerli ascoltarli e dare spazio alle loro idee, quindi intendo realizzare un laboratorio partecipativo dove i giovani diventino protagonisti attivi e possano esprimersi liberamente”. Altro obiettivo che intende perseguire nella sua idea di politica è quella del lavoro giovanile, soprattutto quello di trattenere i giovani qui al Sud evitando il triste fenomeno della fuga di cervelli. Ha una ricetta in tal senso?”Assolutamente si, il problema della fuga dei cervelli nasce da una mancanza di opportunità concrete, e non per mancanza di talento capacità e voglia di fare. I giovani del nostro territorio sono preparati creativi e pieni di energia : il nostro compito è creare le condizioni affichè possano esprimere qui il loro potenziale. Per realizzare quanto detto intendo impegnarmi per un piano regionale per l’innovazione e l’impresa giovanile che offra incentivi fiscali e sostegni economici, in secondo luogo bisogna rafforzare il legame tra Università , imprese e pubblica amministrazione affinchè i nostri giovani studenti non vedano lo studio come un percorso isolato ma come un trampolino di lancio”. AVS presenta diversi nomi di prestigio a sostegno del candidato presidente Roberto Fico.

“Il primo obiettivo è far vincere la coalizione di centro sinistra e far si che Roberto Fico diventi il nuovo Presidente della Regione Campania. Per quello che riguarda la lista Alleanza Verdi e Sinistra la squadra messa in campo è di altissimo profilo politico e professionale e al di la di chi sarà eletto sono convinto che la persona scelta dai nostri cittadini porterà avanti con fermezza, dedizione e assoluta trasparenza le idee progettuali per il nostro territorio”. Un’ultima battuta su questa sfida tra centrodestra e centrosinistra. In molti danno quasi certa la vittoria di Fico. Secondo lei è effettivamente così? O sarà una battaglia combattuta fino all’ultimo voto? “Sono assolutamente convinto che la coalizione di centro sinistra vincerà la prossima sfida elettorale e Roberto Fico sarà il nuovo Presidente della Regione Campania anche perché la proposta politica e programmatica è di valore assoluto”. Nessun dubbio, dunque, per Claps su chi siederà sulla poltrona di Governatore della Regione Campania. L’auspicio per lui, a questo punto, è di essere eletto per farsi portavoce dei giovani così come promesso e rimarcato nel suo intervento.

Mario Rinaldi