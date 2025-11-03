Milan-Roma, la frecciata di Ciccio Graziani: "Con me e Pruzzo finiva 4-1" - Le Cronache
Leonardo Claps (Avs): innovazione e impresa giovanile
Israele, di 3 militari i corpi degli ultimi ostaggi restituiti da Hamas
Trump: “Maduro ha i giorni contati”, ma esclude una guerra con il Venezuela
(Adnkronos) – "Se c'eravamo io e Pruzzo vincevamo 4 a 1". Così Francesco “Ciccio” Graziani, commentando a La Domenica Sportiva il big match di San Siro tra Milan e Roma vinto 1-0 dai rossoneri. "Guardando la partita, purtroppo, non riempi l'area, non c'è nessuno che intuisce il tipo di cross, se deve andare avanti, se deve stare un po' più indietro", ha detto l'ex attaccante della Roma e della Nazionale criticando la sterilità del reparto offensivo giallorosso.   Per Graziani "la Roma purtroppo manca in questo, non ha due riferimenti davanti, o perlomeno anche uno, che sappia approfittare anche di tutti questi palloni che la squadra mette in mezzo" .   
