“Legalità in corto”. Vincono gli studenti del Genovesi” di S. Cipriano

Si è svolta presso il teatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli la cerimonia di premiazione di “Legalità in corto”, che ha visto protagonisti giovani talenti under 18 provenienti da tutta Italia con 9 lavori tra video spot e cortometraggi. La rassegna da anni dà voce ai ragazzi con il linguaggio universale del cinema. Nella sezione “corti” hanno vinto gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Antonio Genovesi” di San Cipriano Picentino (Salerno), che hanno realizzato il cortometraggio “”. Durante la cerimonia sono stati premiati gli studenti che hanno saputo raccontare storie di cambiamento e speranza attraverso il cinema, dimostrando che nelle loro mani il futuro è luminoso e pieno di possibilità. Questa esperienza è stata resa possibile dal team di “Legalità in Corto”, composto da Sante Massimo Lamonaca, Project Manager e Giudice Onorario della Corte di Appello Sezione Minorile di Salerno, Luca Moltisanti (regista filmmaker), Fenisia Tomada (sceneggiatrice) e Rossella Corrado (sceneggiatrice e Social Media Manager). Quattro professionalità che hanno saputo fondere creatività e impegno sociale, trasformando il progetto in un punto di riferimento per molte istituzioni scolastiche negli ultimi 21 anni.