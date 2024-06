Fi: Patriarca, partito ora guarda alle prossime Regionali

“L’ottimo risultato ottenuto alle elezioni europee da Forza Italia in Campania conferma il trend positivo del partito, in costante crescita ormai da tempo, e il suo radicamento come punto di riferimento per l’elettorato moderato e liberale”. A dirlo è Annarita Patriarca, componente dell’ufficio di presidenza della Camera dei deputati e coordinatrice azzurra della provincia di Napoli. “La presenza sui territori – ha aggiunto Patriarca – e la serietà e l’impegno, dimostrati a tutti i livelli, dalla classe dirigente e dai rappresentanti istituzionali del partito, sono segni distintivi di un lavoro proiettato verso la grande sfida delle prossime elezioni regionali che dovrà vedere tutto il centrodestra unito e compatto per battere la sinistra e il suo fallimentare modello di governo”. “Forza Italia è pronta, come sempre, a fare la sua parte nel lavoro di squadra che ne deriverà e ad assumersi anche le responsabilità che i recentissimi e lusinghieri esiti delle urne le attribuiscono – ha concluso la deputata azzurra -. Difatti, come si può facilmente leggere dai dati elettorali, Forza Italia in Campania è, fra i partiti di centrodestra, quello con la più alta percentuale di crescita rispetto al dato nazionale. E in politica contano i numeri”.