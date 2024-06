Il presidente Staglioli si lancia in acqua per salvare un uomo

Un gesto eroico quello compiuto ieri mattina da Massimo Staglioli, presidente dell’associazione Salernitani Doc che ha salvato la vita ad un uomo. Il fatto è avvenuto verso le 11,30 di ieri nei pressi della spiaggia del litorale orientale della città, all’altezza del bar Marconi. Stando a quanto emerso, un uomo di origine straniera ed in chiaro stato di ebrezza, si è lanciato in acqua ed ha rischiato di annegare tra la paura e lo stupore dei bagnanti. A salvare l’uomo proprio il presidente Staglioli che senza esitazioni si è lanciato in acqua per soccorrere l’uomo, poi affidato alle cure degli operatori del 118, giunti sul posto su chiamata dei presenti.