Nocera, la protesta dei pendolari

Il comitato pendolari Nocera e linea storica è ancora in attesa della risposta del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, sulla possibilità di una fermata (andata e ritorno) di un treno Alta velocità alla stazione di Nocera Inferiore. “Nel mese di aprile dello scorso anno abbiamo scritto mediante messaggio pec protocollato al sindaco di Nocera Inferiore avv. Paolo De Maio – recita una nota del comitato a firma dell’avvocato Antonioluigi Villani – per chiedergli di sostenere con forza la nostra proposta di ottenere una fermata andata-ritorno dell’Alta velocità alla Stazione di Nocera Inferiore in favore dei pendolari verso Roma”. Attualmente, evidenzia il rappresentante del comitato locale dei pendolari, nessuna risposta dopo un anno è giunta. La missiva inviata al primo cittadino il mese di aprile 2023 è stata nuovamente pubblicata in rete sul gruppo dedicato alla mobilità ferroviaria del comprensorio. “Negli ultimi giorni (un anno fa, ndr) i mass-media hanno dato ampio risalto alla notizia di un suo interessamento per ottenere dalla Regione Campania, da Trenitalia Spa e da Rfi Spa soluzioni ferroviarie che possano consentire ai pendolari verso Roma di Nocera Inferiore e del correlato comprensorio di raggiungere in orario congruo le loro sedi lavorative: pertanto il suo interessamento afferirebbe ai treni metropolitani regionali. Invece il nostro Comitato, in sintonia con le stringenti esigenze dei diretti interessati, è fondatamente convinto che tale problema può essere risolto in modo efficace e risolutivo solo con l’inserimento nell’orario ferroviario di una fermata all’andata a Nocera Inferiore del primo treno mattiniero ad Alta velocità con partenza da Salerno verso Milano e di una fermata tardo pomeridiana-serale al ritorno sempre a Nocera Inferiore di un treno ad Alta velocità con percorso inverso”. Questa la sostanziale richiesta dei pendolari. E poi la potenziale criticità: “La differente risoluzione di tale problema, da lei sostenuta, con l’inserimento di una fermata dalle cinque del mattino in poi presso la stazione di Nocera Inferiore di una fermata di un treno regionale metropolitano anche veloce appare poco risolutiva e maggiormente onerosa per i pendolari in questione che sono oggettivamente quelli più difficoltati: costoro infatti dovrebbero scendere a Napoli Piazza Garibaldi e salire a Napoli Centrale per prendere la coincidenza del treno ad Alta velocità per Roma ed i tempi verrebbero sensibilmente dilatati con il rischio di non raggiungere in tempo le loro destinazioni. Ciò senza mettere in conto eventuali ritardi o soppressioni delle corse ad Alta velocità”. Inoltre, la fermata di un treno Alta velocità a Nocera, secondo il comitato, è possibile: “Lo scrivente inoltre si permette di farle presente che la fermata presso la stazione di Nocera Inferiore di un treno ad Alta velocità nella prima mattinata è tecnicamente possibile, come già esaustivamente ed eccellentemente chiarito da esperti del settore ed in primis dall’ottimo Alfonso Vitale, Dottore di Ricerca in Trasporti, Logistica e Territorio. E’ pertanto del tutto fuori luogo sostenere, come già ampiamente dimostrato tecnicamente e fattualmente, che la Linea Ferroviaria Storica Napoli Salerno non possa mai essere percorsa da treni in servizio ad Alta velocità. L’istante Comitato si aspetta da lei un forte pronto efficace interessamento in tal senso nei confronti del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, competente per materia per l’Alta velocità, di Trenitalia Spa e di Rete Ferroviaria Italiana Spa, organi gestionali della stessa Alta velocità”. Il comitato, nella pec inviata al sindaco Paolo De Maio, ha anche invocato i riferimenti legislativi sulla questione: “Giova qui ricordare che in base alla vigente normativa (e segnatamente in base all’art. 16, comma 3^, della regionale n. 3/2002) la decisione definitiva in materia di tratte e di orari regionali spetta al presidente della Regione Campania ed alla sua Giunta”. Una lettera profetica quella di un anno fa che, straordinariamente, ha previsto l’arrivo di un treno Alta velocità, un Frecciarossa per la precisione, alla stazione di Nocera Inferiore. A bordo la Fiorentina calcio: il resto è cronaca dei nostri giorni. Giuseppe Colamonaco