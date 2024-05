Un nuovo importante riconoscimento per “Sinergie in Rete”

SINERGIE IN RETE nell’Albo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) dei certificatori Ricerca, Sviluppo Innovazione e Design. L’attestazione dei crediti d’imposta per la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione e il design (R&S&I&D): nuovo importante riconoscimento per Sinergie in Rete. La rete di imprese, infatti, è tra le prime sette imprese della Provincia di Salerno registrate nell’ALBO MIMIT dei certificatori R&S&I&D – Vincenzo Calce, numero di iscrizione “124”. Le aziende che desiderano ottenere una certificazione per confermare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, devono presentare richiesta al MIMIT, indicando il professionista incaricato scelto tra coloro iscritti all’Albo, e comunicando l’accettazione del certificatore. Sinergie in Rete ha dimostrato di possedere le competenze e l’esperienza necessarie per valutare le attività di R&S&I&D e verificare la conformità alle normative vigenti in materia. L’esperienza acquisita nella traduzione dei Manuali OCSE (Frascati e Oslo) gioca un ruolo fondamentale in questo contesto, in cui i Manuali stessi sono il punto di riferimento anche per il MIMIT nel definire le linee guida per una corretta certificazione. La certificazione fornisce alle imprese una maggiore sicurezza operativa, riducendo il rischio di future contestazioni da parte delle autorità fiscali.