Club Mai Sola: “Anno calcistico da dimenticare ad eccezione della tifoseria”

È stato un anno calcistico amarissimo per tutti noi veri tifosi: delusione, sconforto, amarezza in ogni momento della stagione; la nostra Salernitana umiliata e derisa su qualsiasi campo, insomma un “anno orribile” che ci ha riportato in serie B, tutto davvero da dimenticare, ad eccezione della tifoseria, di tutta la tifoseria che con passione e civiltà ha sempre sostenuto la squadra. Il nostro Club , nel corso del Campionato ha sempre tenuto alto il proprio nome, a Salerno e in ogni stadio di Italia, portando un messaggio forte di appartenenza e sportività. È stato un anno importante anche per le nostre tante iniziative in campo sociale e culturale, sempre apprezzate ed elogiate da tutti, che hanno ancora una volta dimostrato la nostra grande passione e i nostri valori, calcistici ed extra calcistici.

Venerdì, ci siamo ritrovati presso la pizzeria “Al campetto” di Ogliara, per trascorrere, capitanati dal nostro presidente Antonio Carmando, qualche ora in serenità e armonia, come è nel DNA del Club Mai Sola Salernitana, fedeli al motto “Uniti si vince”. Ci siamo dati appuntamento alle prossime settimane, quando saremo pronti per programmare altre iniziative per la nuova annata calcistica. Lo scrive il Club Mai Sola sui social