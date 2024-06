Basket femminile. Sirio Salerno in A2

La Sirio Salerno ’92 espugna anche la palestra Ferraris di Modena, batte la Basketball Sisters in gara 2 della finale play off e torna in A2 dopo sette anni. Una stagione perfetta per le granatine della presidentessa Angela Somma, che hanno vinto tutte le trenta partite ufficiali giocate tra regular season, fase a orologio, playoff e Coppa Campania. “Siamo stati i più forti, le ragazze hanno dimostrato di essere il massimo a cui potevo aspirare. Le ringrazio tutte, insieme allo staff, agli sponsor. Un grazie a chi in questo momento non c’è più: mio padre, mia madre, mia zia, mia sorella che mi hanno fatto diventare quella che sono. C’è stato un grande sostegno, l’anno prossimo cercheremo di fare avvicinare quante più persone è possibile per cercare di mantenere la categoria”, ha detto Angela Somma tra le lacrime di gioia. Un plauso a coach Visnjic, che ha dato tutta la sua esperienza alla squadra.

BASKETBALL SISTERS MODENA-SIRIO SALERNO 66-76 (10-27; 30-36; 46-59).

MODENA: Bortolani, Koral 15, Tartarini 2, Bernardini, Righi 4, G. Palmieri 15, Cattabiani 2, Ampollini 3,

Daidone 2, Grandini, Melloni 18, Zarfaoui 5. Coach: L. Palmieri.

SALERNO: Oliveira 18, Valerio 5, Orchi 5, Scala 16, De Mitri 19, Tagliaferri, Esposito, Takrou 2, Virgilio,

Silatsa 9, Scolpini 2, Lufrano. Coach: Visnjic.

Arbitri: Frosolini-Buoncristiani