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De Luca, difendere i diritti significa difendere la nostra democrazia

  • Giugno 27, 2026
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De Luca, difendere i diritti significa difendere la nostra democrazia

“Il Napoli Pride è una straordinaria manifestazione di libertà, partecipazione e civiltà. Essere oggi in piazza significa ribadire che i diritti e la dignità di ogni persona sono valori non negoziabili, da difendere e promuovere con forza ogni giorno”. Così Piero De Luca, segretario del Pd Campania. “Significa – prosegue – rimarcare l’impegno contro ogni forma di omotransfobia, discriminazione e violenza, per promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. In una fase in cui assistiamo troppo spesso ad episodi di violenza, odio e intolleranza, è compito della politica e delle istituzioni difendere i valori di libertà e inclusione sanciti dalla Costituzione e lavorare per colmare i ritardi che ancora esistono nel nostro Paese sul terreno dei diritti civili. Il drammatico omicidio di Mirko Moriconi, conosciuto come Michelangelo Andreoni, e di sua madre Kety Andreoni, ci richiama tutti a una responsabilità collettiva. Bisogna scuotere le coscienze di tutti per fare passi avanti decisi per il pieno riconoscimento dei diritti. Una battaglia di civiltà – conclude Piero De Luca – che riguarda l’intera società e che le istituzioni hanno il dovere di sostenere con coerenza e determinazione”

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