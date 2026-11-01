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Lazio, grave lutto per Zaccagni: è scomparso suo ‘Zio Mela’

  • Novembre 1, 2026
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Lazio, grave lutto per Zaccagni: è scomparso suo ‘Zio Mela’

(Adnkronos) –
Grave lutto per il capitano della Lazio Mattia Zaccagni. Il giocatore, in campo nella sfida con il Cagliari prima della sfida ha voluto salutare lo ‘Zio Mela’, dedicandogli un bellissimo messaggio attraverso un lungo post su Instagram. “Ci sono persone che ti cambiano la vita, che ti lasciano ricordi indelebili e che, anche quando non ci sono più, continuano a vivere dentro di te. Mi hai insegnato cosa significa combattere. La tua bontà e la tua leggerezza, anche nei momenti più difficili, mi hanno aiutato e mi hanno fatto capire tante cose. Mi mancheranno i tuoi messaggi dopo le partite, quei messaggi corti, ma così veri, proprio come lo eri tu”, le parole del capitano della Lazio Zaccagni.
 

“Ricordo ancora quando ero piccolo e mi facevi scendere in negozio da te per provare tutti i giochi possibili e immaginabili della PlayStation. Oppure quando venivo a casa tua e mi mostravi con orgoglio tutta la tua collezione di maglie da calcio, i modellini delle macchine e tutti i tuoi fumetti. Ricordi che porterò sempre con me. Ti ho sempre visto come uno scudo per tutti noi, perché sembravi avere la forza di superare mali che avrebbero piegato chiunque. Rimarrai per sempre il nostro guerriero. Fai buon viaggio, Zio Mela. Anzi, John. Mio guerriero”, conclude l’esterno biancoceleste. 

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