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Lazio-Cagliari, all’Olimpico anche l’ex presidente biancoceleste Cragnotti

  • Novembre 1, 2026
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Lazio-Cagliari, all’Olimpico anche l’ex presidente biancoceleste Cragnotti

(Adnkronos) – La storia della Lazio in tribuna. All’Olimpico. Per la partita di campionato contro il Cagliari. C’è anche l’ex presidente biancoceleste Sergio Cragnotti a godersi la delicata sfida di campionato in casa contro i rossoblù oggi, domenica 1 novembre. Per una partita che potrebbe proiettare la squadra di Gennaro Gattuso al primo posto in classifica in solitaria, dopo il ko dell’Inter nel derby di sabato contro il Milan.  

L’ex numero uno della Lazio si è palesato in tribuna insieme al figlio Massimo, sedendosi nella fila subito sotto quella dell’attuale presidente del club capitolino Claudio Lotito. Per Cragnotti, guida di tanti successi biancocelesti, non è la prima volta all’Olimpico in questa stagione: l’ex patron era stato avvistato sugli spalti anche a inizio settembre, per il big match contro il Milan poi terminato 2-2.  

Sergio Cragnotti ha guidato la Lazio dal 1992 al 2003, ricoprendo il ruolo di presidente nel biennio 1992-1994 e tra il 1998 e il 2003 (tra il 1994 e il 1998, la carica presidenziale era stata ricoperta da Dino Zoff). Con lui il club capitolino ha messo in bacheca 7 trofei, tra cui spicca lo storico scudetto del 2000, nell’anno del centenario.  

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