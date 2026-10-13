L’avv Manzione segretario cittadino di Italia Domani

L’avvocato salernitano Sergio Maria Manzione è il nuovo segretario cittadino del movimento politico Italia Domani di Marco Rizzo. «Ringrazio Italia Domani, il leader politico Marco Rizzo – scrive il neo segretario- la segretaria nazionale Francesca Antinozzi e il coordinatore regionale Antonio Criscuolo per la fiducia accordatami con la nomina a Segretario cittadino di Salerno. Assumo questo incarico con senso di responsabilità, determinazione e spirito di servizio. L’adesione in Campania di circa 800 esponenti provenienti da Futuro Nazionale, con i comitati 1060 di Capaccio Paestum e 908 di Avellino, insieme alle altre realtà che stanno maturando la stessa scelta, testimonia un percorso in crescita. Non abbiamo avversari da combattere, né a destra né a sinistra: abbiamo idee da raccogliere, bisogni da ascoltare e problemi da risolvere. Non ci limitiamo a criticare: proponiamo e agiamo, dando voce ai cittadini contro i privilegi e l’arroganza del potere. Il mio primo impegno sarà per le persone con disabilità motorie, per le mamme e i papà con i loro bambini e per gli anziani. Non è più accettabile che qualcuno rinunci persino a una passeggiata perché la città, anziché accoglierlo, gli fa sentire di essere un peso. Da qui comincia il mio impegno per Salerno: ascoltare, lavorare e dare risposte concrete».
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