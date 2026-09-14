Lavori in Via Vinciprova: riqualificata la rotatoria e area prospiciente

Si sono conclusi i lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione della rotatoria di via Vinciprova, un nodo strategico per la viabilità cittadina. L’intervento, promosso dall’Amministrazione Comunale, ha visto un restyling profondo incentrato su tre direttrici fondamentali: sicurezza stradale, efficienza energetica e decoro urbano.

Sicurezza visiva e tecnologia all’avanguardia

Per incrementare gli standard di sicurezza, l’impianto viario è stato dotato di moderni dispositivi Ledblok integrati nella struttura della rotatoria, abbinati a un nuovo sistema di illuminazione a LED ad alta efficienza. La combinazione di queste tecnologie garantisce un’elevata visibilità sia nelle ore notturne che in condizioni meteorologiche avverse, delimitando chiaramente gli spazi di manovra e riducendo drasticamente i rischi di incidente.

Valorizzazione del verde ed efficienza energetica

Un’attenzione particolare è stata riservata alla resa estetica e alla valorizzazione ambientale dell’area. L’illuminazione è stata potenziata non solo sulla sede stradale, ma anche nell’area prospiciente la rotatoria, grazie alla posa strategica di faretti a terra alla base delle alberature esistenti e di quelle di nuova piantumazione. Questa soluzione permette di creare un suggestivo effetto scenografico notturno, migliorando al contempo la percezione di sicurezza dell’intera zona.

Cura del paesaggio e manutenzione

A completamento dell’opera, sia all’interno della rotatoria che sul terrapieno prospiciente, è stato realizzato un nuovo impianto idrico dedicato. L’impianto consentirà un’irrigazione costante ed efficiente del manto erboso e delle essenze arboree, garantendo il mantenimento del verde pubblico e preservando il decoro dell’area nel tempo senza sprechi di risorsa idrica.