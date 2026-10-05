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Salerno

Nasce il sindacato degli acconciatori Fenailp Salerno, Casola presidente

  • Ottobre 5, 2026
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Nasce il sindacato degli acconciatori Fenailp Salerno, Casola presidente

Un nuovo organismo per dare voce agli acconciatori della provincia di Salerno. Nasce all’interno della FeNAILP Provincia di Salerno il Sindacato degli Acconciatori, costituito nel corso di un incontro che ha riunito numerosi operatori del settore e che ha portato all’elezione del primo direttivo. A guidare la nuova struttura sarà Rocco Casola, giovanissimo acconciatore salernitano, eletto all’unanimità presidente. Al suo fianco Kikko Fortunato, vicepresidente, e Gianluca Costantino, tesoriere, veterano del settore e chiamato a mettere a disposizione del nuovo organismo la propria esperienza professionale. L’obiettivo è costruire una rappresentanza stabile e concreta per una categoria che si confronta ogni giorno con costi di gestione, pressione fiscale e contributiva, formazione, abusivismo e lavoro irregolare, sicurezza, innovazione e ricambio generazionale. Temi sui quali il nuovo sindacato intende avviare un confronto con gli operatori e con le istituzioni. «La nascita del Sindacato degli Acconciatori rappresenta un momento importante per tutta la categoria. Abbiamo scelto di unirci perché crediamo che una rappresentanza forte nasca innanzitutto dall’ascolto. Vogliamo una struttura aperta, concreta e vicina alle esigenze quotidiane di chi lavora nel settore, mettendo al centro professionalità, formazione, innovazione e tutela delle imprese», sottolinea il presidente Casola.

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