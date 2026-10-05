Salerno, crack in sette involucri: arrestata 9enne

Una 39enne di Salerno è stata arrestata nel pomeriggio del 3 ottobre dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia. La donna è indagata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità crack suddiviso in sette involucri e 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Non è stato indicato il peso complessivo della sostanza.

Le accuse nei confronti della 39enne dovranno essere verificate nel corso del procedimento e non costituiscono un accertamento definitivo di responsabilità.