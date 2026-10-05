Salerno, crack in sette involucri: arrestata 9enne - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Il 9° Salerno Boat Show in programma al Marina d’Arechi presentato al Salone Nautico di Genova
Nasce il sindacato degli acconciatori Fenailp Salerno, Casola presidente
Salerno, crack in sette involucri: arrestata 9enne
Tentato omicidio a Salerno, interrogato 57enne di Ariano Irpino: “Estraneo ai fatti contestati”

Salerno, crack in sette involucri: arrestata 9enne

  • Ottobre 5, 2026
  • 0
  • 187
  • 1 Min Read

Una 39enne di Salerno è stata arrestata nel pomeriggio del 3 ottobre dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia. La donna è indagata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

 

Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità crack suddiviso in sette involucri e 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Non è stato indicato il peso complessivo della sostanza.

Le accuse nei confronti della 39enne dovranno essere verificate nel corso del procedimento e non costituiscono un accertamento definitivo di responsabilità.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012