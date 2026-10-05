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Il 9° Salerno Boat Show in programma al Marina d’Arechi presentato al Salone Nautico di Genova

  • Ottobre 5, 2026
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Il 9° Salerno Boat Show in programma al Marina d’Arechi presentato al Salone Nautico di Genova

Il 9° Salerno Boat Show, in programma dal 6 all’11 novembre 2026 a Marina d’Arechi, è stato presentato al Salone Nautico Internazionale di Genova, nell’ambito della presentazione della rete dei Saloni Nautici patrocinati da Confindustria Nautica, di cui l’appuntamento salernitano fa parte fin dalla sua costituzione.

 

Un sistema che riunisce manifestazioni diverse per dimensioni, caratteristiche e territori, accomunate dall’obiettivo di promuovere la cultura nautica, avvicinare nuovi pubblici al diporto e creare occasioni concrete di incontro tra domanda e offerta.

All’interno della rete, il Salerno Boat Show esprime la specificità di un territorio a forte vocazione marittima e turistica e di un marina moderno, sempre più proiettato nel Mediterraneo. In occasione della presentazione a Genova è stata annunciata anche la chiusura delle iscrizioni alla nona edizione, fissata al 16 ottobre. Per agevolare aziende ed espositori, Marina d’Arechi ha implementato un nuovo sistema online per la prenotazione degli spazi espositivi, attraverso il quale è possibile gestire
direttamente la richiesta di partecipazione alla manifestazione.

Le iscrizioni possono essere effettuate attraverso il portale dedicato: https://salernoboatshowportal-6b0a.powerappsportals.com

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