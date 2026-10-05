Battipaglia , nominato commissario

Il prefetto di Salerno Francesco Esposito, a seguito dell’approvazione della mozione di sfiducia da parte del Consiglio comunale di Battipaglia nei confronti della sindaca Cecilia Francese,, ha disposto la sospensione dell’organo consiliare, dando avvio contestualmente al procedimento per lo scioglimento dello stesso Consiglio. Per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominato commissario prefettizio il prefetto in quiescenza Castrese De Rosa.Laureato in Giurisprudenza, è entrato in carriera nel dicembre 1987. Ha prestato servizio fino al 1998 presso la Prefettura di Terni, successivamente ha assunto l’incarico di direttore della II sezione presso la Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli affari del personale del Ministero dell’Interno. Dall’anno 2019 fino al 2020 ha prestato servizio presso la Prefettura di Perugia con l’incarico di viceprefetto vicario. Nominato prefetto di Lecco dall’anno 2020 al 2022, è stato prefetto di Ravenna dall’anno 2022 fino al 2024 e prefetto di Catanzaro fino alla quiescenza. Durante la carriera è stato commissario straordinario dei Comuni di Narni (Terni), Avigliano Umbro (Terni), Attigliano (Terni) e Umbertide (Perugia).