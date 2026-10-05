Battipaglia , nominato commissario - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Accoltellata a Salerno: resta in carcere aggressore ragazza
Salerno, opposizioni contro l’assessore Galdi: «Basta assenze, ora confronto»
Lavoro: De Luca (PD), “È il pilastro su cui costruire il futuro”
Sopralluogo al cantiere del nuovo Palazzetto dello Sport. Loffredo: “Lavori spediti”
Battipaglia Provincia

Battipaglia , nominato commissario

  • Ottobre 5, 2026
  • 0
  • 127
  • 1 Min Read
Battipaglia , nominato commissario

Il prefetto di Salerno Francesco Esposito, a seguito dell’approvazione della mozione di sfiducia da parte del Consiglio comunale di Battipaglia nei confronti della sindaca Cecilia Francese,, ha disposto la sospensione dell’organo consiliare, dando avvio contestualmente al procedimento per lo scioglimento dello stesso Consiglio. Per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominato commissario prefettizio il prefetto in quiescenza Castrese De Rosa.Laureato in Giurisprudenza, è entrato in carriera nel dicembre 1987. Ha prestato servizio fino al 1998 presso la Prefettura di Terni, successivamente ha assunto l’incarico di direttore della II sezione presso la Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli affari del personale del Ministero dell’Interno. Dall’anno 2019 fino al 2020 ha prestato servizio presso la Prefettura di Perugia con l’incarico di viceprefetto vicario. Nominato prefetto di Lecco dall’anno 2020 al 2022, è stato prefetto di Ravenna dall’anno 2022 fino al 2024 e prefetto di Catanzaro fino alla quiescenza. Durante la carriera è stato commissario straordinario dei Comuni di Narni (Terni), Avigliano Umbro (Terni), Attigliano (Terni) e Umbertide (Perugia).

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013