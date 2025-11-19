Iannone,”anche su autonomia differenziata Fico ha cambiato idea”

“Fico da inizio campagna elettorale non ha fornito uno straccio di idea programmatica per la Campania. Pensa di farsi votare agitando lo spauracchio dell’Autonomia Differenziata con il solo risultato di dimostrarsi incoerente anche su questo. Al punto 6 del programma elettorale dei 5 stelle per le Politiche c’era scritto testualmente realizzazione dell’autonomia differenziata solidale. Ci ha ripensato, anche su questo. Dice che siamo ostaggi della Lega, ma finge di dimenticare che fu eletto Presidente della Camera proprio con i voti di 5 Stelle e Lega. Insomma, non dice un fico e non ricorda un fico. In lui regna sovrana l’incoerenza e la confusione.” Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.