Di Antonio Manzo

Il tavolo delle “Forze Progressista, Ecologista e Riformista” si prepara alle prossime elezioni amministrative per l’elezione del sindaco dopo il terzo commissariamento del Comune nel giro di dieci anni. E lo fa redigendo prima il programma e poi discutere dei nomi e delle eventuali primarie, come in un gioco di subbuteo dove prevale la destrezza manuale in un gioco da tavolo. Sarebbero ben cinque gli aspiranti candidati sindaco, riferibili a movimenti politici di centro sinistra o ad aree dei partiti: in primis c’è la candidatura ufficiale delle forze progressiste, ecologiste e riformiste del primario ospedaliero Damiano Capaccio, già consigliere comunale e creatore della Alleanza di Progresso, molto vicino al Pd e al Movimento Cinque stelle. Su di lui potrebbe arrivare anche il consenso dei Contiani, riferiti all’ex ministro Carmelo e all’ex sindaco Mario, oltre che all’ex consigliere provinciale nipote dei Contiani, Antonio Conte, ambasciatore al tavolo della trattativa. Sempre in quota Pd potrebbe esservi la presenza del presidente dell’azienda regionale Improsta Luca Sgroia, già vice sindaco di Cariello ma molto sostenuto dal vertice deluchiano del Pd salernitano. Sempre in campo Pd c’è l’aspirazione dell’ex vice sindaco di Mario Conte, il dottor Gianmaria Sgritta, sponsorizzato dall’ assessore provinciale Giovanni Guzzo e dalla segreteria amministrativa del Pd salernitano, già protagonista della destituzione di Biagio Luongo sindaco di Campagna. Per martedì prossimo è prevista la consultazione della delegazione guidata da Simona Naimoli, segretaria cittadina del Pd e dell’ex assessore Enzo Consalvo. L’agenda delle consultazioni è piena, però il cartello ecologista incrocia il primo intoppo con un programma amministrativo lungo come una Bibbia infarcito di sostenibilità, innovazione, ecologia, energie rinnovabili e via con il vasto dizionario green o alla moda, tutto da Nuovo Testamento. Il programma-Bibbia, ancora in discussione e in via di definizione, potrebbe andar bene per il nuovo sindaco di Cologno Monzese o di qualsivoglia comune italiano della stessa consistenza di Eboli, tanto è generico e poco aderente alla drammatica situazione della città, in preda ad una anestesia civile. Ma, soprattutto un programma che non abbia alle spalle il fardello locale di continui commissariamenti, di una città insicura, di un comune assediato da un clan della camorra e conseguente infiltrazioni perfino negli uffici comunali. Quali risposte? Nessuna. Anzi sono argomenti tabù perfino evitati dal dibattito politico sostituiti da irrealizzabili progetti come il fantasioso masterplan costiero, le urgenze, ad esempio, del castello Colonna che da dieci anni cade a pezzi. Le soluzioni? Poi si vedrà. Sono alcuni temi che fanno cadere le forze progressisti che non si fermano alle consultazioni della pletora di partiti-sigla: Avanti Psi, Avs (Sinistra Italiana-Europa verde), Movimento 5 Stelle, progetto civico Italia-Comitato Città di Eboli, movimenti civici Eboli Popolare e Eboli Responsabile Eboli, il tutto nella città dove ci sono sole le sigle reali della sicurezza urbana che è un miraggio, la criminalità organizzata soprattutto minorile che è allarmante, gli appalti del PNRR finanziati o in via di realizzazione, il piano urbanistico più volte e , divenuto da decenni, solo fonte di guadagno per i professionisti incaricati, l’abusivismo edilizio con ordinanze di demolizione non eseguite, milioni di euro da Terna, Reti Ferrovie Italiane da utilizzare e non si dice come. Tutte domande senza risposta nella Bibbia-programma. Tre scioglimenti anticipati del Comune in dieci anni, sotto accusa anche la macchina amministrativa con la presenza di un clan della camorra nelle attività istituzionali del Comune. I dirigenti politici delle forze progressiste è come se scendessero da Marte e incontrerebbero una realtà nuova. Al punto tale che hanno avviato una serie di consultazioni con rappresentanti dei gruppi politici per saggiare la volontà di ribaltare una situazione grave da loro ben conosciuta ma che non è contemplata tra le cose fare per invertire una situazione disastrosa ora sul tavolo del commissario prefettizio Gaetano Tufariello. Tant’è che molto saggiamente i cosiddetti responsabili politici dinanzi al crescente consenso che accompagna il commissario prefettizio con normi provvedimenti che possono essere messi in atto, hanno deciso di convocare i due astronauti americani, Barry Wilmore e Suni Williams protagonisti di una spedizione spaziale che sarebbe dovuto durare solo otto giorni e, invece, son dovuti ritornare sulla Terra dopo 120 giorni. Partirono per sognare ritornarono nel mondo in fiamme. E’ un po’ come i politici ebolitani che scelgono di parlare, di confrontarsi come se venissero dalla Luna. Incapaci di rispondere ai tempi attuali più urgenti, nella loro drammaticità, anzi li evitano volutamente per non apparire divisivi. E, quindi, ecumenici in grado di dire si di a tutti pur di raccattare preferenze e costruire l’ennesimo consiglio comunale, non eleggendo un sindaco, capace di mutare trasformismo politico con cambi di casacca come in un mercato calcistico. Basta che qualcuno prenda la parola nel futuro consiglio comunale sulla situazione della zona industriale dove pregiudicati al confine della locale criminalità organizzata dettano legge con una gestione casereccia per far cambiare opinione e passare all’opposizione. Oppure c’è chi chiederà di riaprire il bancomat del Comune per i contributi pubblici, revocando la giusta disposizione del commissario prefettizio che ora è costretto perfino ad assistere alla concessione a presunte associazioni culturali ubicate a gratis in interi piani di palazzi storici ma destinatarie di corposi finanziamenti pubblici corredati dal silenzio sull’utilizzo del danaro pubblico, con la complicità di consiglieri regionali pronti ad infoltire solo le loro clientele elettorali. Il problema delle forze progressiste ed ecologiste è soltanto trovare un candidato capace di tenere insieme la coalizione prim’ancora di una sostanza politica riconoscibile e non ipotecata in partenza dal pericolo di trasformismo che ha mandato in crisi due sindaci. Il ragionamento è volutamente paradossale, nell’oggi senza idee: se manca una vera sostanza politica, allora si può persino immaginare di andare alle elezioni con il nome del nulla affidato alla pletora dei consiglieri comunali che verranno eletti. Non esiste, in questa campagna elettorale che si avvia con il prevedibile scioglimento del comune per infiltrazione mafiosa il peso di conoscitori dei luoghi del disastro ebolitano “Gaza dell’illegalità”. Aspiranti amministratori che si sarebbero dovuti occupare dell’alluvione dell’illegalità con la circostanza di tremenda afflizione: non pervenuti.