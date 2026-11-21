Le gravi carenze del Tribunale di Nocera Inferiore portano l’Ordine Forense a proclamare lo stato di agitazione della categoria. Trasferimenti di magistrati della settore civile senza adeguati rimpiazzi, in un ufficio giudiziario che anche a pianta organica completa non riesce a rispondere adeguatamente alla richiesta di giustizia del territorio, ordinanze e sentenze rilasciate in tempi inaccettabili sono i punti centrali delle doglianze degli Avvocati. Ora si resta in attesa di una risposta adeguata da chi è preposto a garantire il buon funzionamento della macchina della giustizia nell’Agro per scongiurare il rischio di astensione dalle udienze che porterebbe alla paralisi della giustizia nocerina.
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