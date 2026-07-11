La Scafatese strappa Novella alla Salernitana

SALERNO – Torna in provin- cia ma non a casa. Il laterale salernitano Mattia Novella, reduce dalle positive espe- rienze di Potenza e Crotone, è pronto a mettere nero su bianco con la neopromossa ed ambiziosa Scafatese. Il ds canarino Pietro Fusco ha strappato il si del prodotto del vivaio Salernitana ed ex Lazio, a lungo accostato nelle prime settimane di mercato proprio al club gra- nata. La stretta di mano con Serse Cosmi in occasione della festa di compleanno del 19 giugno che ha visto entrambi protagonisti del triangolare amarcord sulla spiaggia di Santa Teresa pa- reva rappresentare un indi- zio in più alla trattativa ma i contatti tra l’entourage di Faggiano e quello del calcia- tore sono rimasti allo stato embrionale. Infatti, dopo una chiacchierata la Saler- nitana non ha affondato il colpo, con la Scafatese tem- pistiva ad inserirsi.Il blitz del club di patron Felice Ro- mano dissipa così ogni dub- bio e garantirà ai gialloblu un elemento giovane, au- tentica garanzia per la cate- goria dove lo scorso anno, reduce dalla produttiva tra- fila nel Picerno, ha maturato 34 presenze, 1 goal e un as- sist. Per lui pronto un con- tratto biennale. Intanto a Scafati potrebbe arrivare un altro salernitano, l’estremo difensore classe 2005 Sal-