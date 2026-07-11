La Scafatese strappa Novella alla Salernitana

SALERNO – Torna in provin- cia ma non a casa. Il laterale salernitano Mattia Novella, reduce dalle positive espe- rienze di Potenza e Crotone, è pronto a mettere nero su bianco con la neopromossa ed ambiziosa Scafatese. Il ds canarino Pietro Fusco ha strappato il si del prodotto del vivaio Salernitana ed ex Lazio, a lungo accostato nelle prime settimane di mercato proprio al club gra- nata. La stretta di mano con Serse Cosmi in occasione della festa di compleanno del 19 giugno che ha visto entrambi protagonisti del triangolare amarcord sulla spiaggia di Santa Teresa pa- reva rappresentare un indi- zio in più alla trattativa ma i contatti tra l’entourage di Faggiano e quello del calcia- tore sono rimasti allo stato embrionale. Infatti, dopo una chiacchierata la Saler- nitana non ha affondato il colpo, con la Scafatese tem- pistiva ad inserirsi.Il blitz del club di patron Felice Ro- mano dissipa così ogni dub- bio e garantirà ai gialloblu un elemento giovane, au- tentica garanzia per la cate- goria dove lo scorso anno, reduce dalla produttiva tra- fila nel Picerno, ha maturato 34 presenze, 1 goal e un as- sist. Per lui pronto un con- tratto biennale. Intanto a Scafati potrebbe arrivare un altro salernitano, l’estremo difensore classe 2005 Sal-
vatore Caravano, lo scorso anno in Promozione al Real Palomonte. Cresciuto nei settori giovanili di Avellino e Campobasso, si è fatto poi apprezzare in D tra Vastogi- rardi e Gravina prima di passare poi all’Agropoli in Eccellenza. Un profilo di spessore, più volte sfortu- nato nella sua carriera e che potrebbe avere ora l’occa- sione di togliersi tanti sas- solini dalle scarpe. L’arrivo di Novella completa una due giorni di colpi per il club canarino. A disposizione di
mister Ferraro, infatti, è ar- rivato Cristian Terribili. Di- fensore classe 2007, utilizzabile sia come cen- trale che come terzino, Ter- ribili è cresciuto nel settore giovanile della Vigor Per- conti, per poi passare all’Al- balonga nel 2024/2025. Sempre con la compagine laziale, inoltre, lo scorso anno Terribili ha collezio- nato un bottino di 34 pre- senze tra regoular season e Play Off, riuscendo anche a meritare la convocazione nella Rappresentativa Serie
D di mister Giannichedda. Ufficiale l’arrivo di Mattia Scognamiglio. Difensore centrale classe 2000, cre- sciuto nelle giovanili di Vir- tus Entella e Genoa, Scognamiglio vanta tra- scorsi importanti con le ca- sacche di Viareggio, Gavorrano, Savoia, Rieti e Vis Artena, mentre nell’ul- tima stagione si è diviso tra Aquila e Gelbison, con un bottino complessivo di 31 gare. Tre colpi importanti per il club gialloblù, neopro- mosso in terza serie.