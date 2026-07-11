Monte Pruno: in visita L’AD di Cassa Centrale Banca

Una giornata di confronto istituzionale e di condivisione strategica ha visto protagonista la Banca Monte Pruno, che ha accolto. presso la Sede Amministrativa di Sant’Arsenio, l’Amministratore Delegato del Cassa Centrale Sandro Bolognesi, accompagnato dalla Chief People & Culture Officer Stefania Buratto.La visita ha preso avvio con l’incontro istituzionale con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, durante il quale sono state condivise le linee strategiche del Gruppo e approfonditi i temi legati all’evoluzione del Credito Cooperativo, alla centralità delle persone e al ruolo che le BCC continuano a svolgere nei territori. Nell’occasione l’Amministratore Delegato Bolognesi ha approfondito il nuovo Piano Strategico di Gruppo “Im-patto”, soffermandosi sulle sfide che attendono le BCC e sulle direttrici che guideranno il percorso di crescita nei prossimi anni. I lavori del Consiglio hanno visto l’intervento del Presidente Michele Albanese, che ha ripercorso la storia della Banca, illustrandone le principali tappe di crescita, e ha presentato la composizione dell’attuale Consiglio di Amministrazione. A seguire, il Direttore Generale Cono Federico ha illustrato i principali risultati economici e patrimoniali dell’Istituto, i trend di crescita e l’andamento del primo semestre dell’anno, evidenziando il percorso di sviluppo, gli obiettivi raggiunti e le azioni di mutualità messe in campo dall’Istituto di Credito Cooperativo.Nel pomeriggio l’incontro è proseguito con una riunione che ha coinvolto circa ottanta collaboratori della Banca Monte Pruno, tra cui Responsabili di Area, Responsabili di Ufficio e Preposti di Filiali. Dopo la presentazione della struttura organizzativa da parte del Direttore Generale Cono Federico, i rappresentanti di Cassa Centrale hanno preso la parola ponendo particolare attenzione ai cambiamenti che stanno interessando il settore bancario, al ruolo sempre più rilevante dell’intelligenza artificiale, all’importanza di valorizzare le competenze delle persone e alla ricchezza rappresentata dalla diversità e dalle specificità delle Banche del Gruppo. L’incontro si è concluso con un ampio e partecipato dibattito, durante il quale i collaboratori hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con l’AD Bolognesi e la dottoressa Buratto, ponendo domande e condividendo riflessioni sui temi affrontati. Nel corso degli incontri è emersa con forza una visione comune: una banca che cresce attraverso competenza, solidità e innovazione, senza mai perdere di vista la propria identità cooperativa, la vicinanza alle comunità e il valore delle relazioni umane. L’Amministratore Delegato Sandro Bolognesi ha espresso grande apprezzamento per l’accoglienza ricevuta e per il clima di partecipazione riscontrato, sottolineando: «Il futuro del nostro Gruppo si costruisca attraverso il confronto sincero, la vicinanza ai territori e la capacità di mantenere vivi i principi che ci hanno fatto nascere e crescere. Ciò che ci distingue non sono soltanto i risultati che raggiungiamo, ma il modo in cui li raggiungiamo, mettendo sempre al centro le persone e generando valore duraturo per le comunità». Il Presidente Michele Albanese ha espresso profonda soddisfazione per una giornata destinata a lasciare un segno indelebile nella storia della Bcc: «Abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano e professionale. Se il confronto con il Consiglio di Amministrazione ha rafforzato la condivisione della visione strategica del Gruppo, l’incontro con i nostri collaboratori ha rappresentato il cuore della giornata. Vedere i tanti dipendenti partecipare con entusiasmo, ascoltare parole capaci di infondere fiducia, orgoglio e senso di appartenenza significa investire nel patrimonio più importante che una banca possa possedere, le persone. È su questa direzione che prosegue la costruzione del futuro della nostra Banca al fianco del nostro Gruppo Bancario». Anche il Direttore Generale Cono Federico ha evidenziato il valore dell’iniziativa: «I numerosi riscontri ricevuti dai colleghi testimoniano quanto questa visita abbia inciso positivamente sull’intera organizzazione. L’autorevolezza unita alla semplicità, la competenza accompagnata dall’ascolto e la vicinanza dimostrata da Sandro Bolognesi e Stefania Buratto hanno rappresentato un esempio concreto di leadership capace di motivare e coinvolgere. Sono esperienze che rafforzano il senso di squadra e alimentano, con ancora maggiore convinzione, il nostro impegno quotidiano. Il confronto sviluppato nel corso dell’intera giornata ha confermato quanto sia fondamentale condividere strategie, visioni e obiettivi comuni, mantenendo al tempo stesso viva l’identità delle singole Banche di Credito Cooperativo. Le riflessioni proposte dall’Amministratore Delegato Bolognesi sul Piano Strategico “Impatto”, sull’evoluzione del settore bancario, sull’innovazione tecnologica e sulla centralità delle persone offrono stimoli preziosi per affrontare con responsabilità e fiducia le sfide future, rafforzando ulteriormente il senso di appartenenza al Gruppo Cassa Centrale e la volontà di continuare a creare valore per le comunità che serviamo».La visita si è conclusa in un clima di autentica condivisione, confermando la piena sintonia tra la Banca Monte Pruno e il Gruppo Cassa Centrale, accomunati dalla volontà di continuare a costruire il futuro attraverso responsabilità, competenza, cooperazione e attenzione costante alle persone e ai territori.