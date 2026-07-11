Santoro. contro Pugliese. Si decide lunedì

Si fa incandescente la situazione all’interno del Centro di coordinamento dopo le rivelazioni di Le Cronache sulla mancata presentazione di una o più liste di candidati alla successione di Riccardo Santoro. Il presidente uscente ha convocato per lunedì pomeriggio una riunione per tentare di raggiungere un accordo in vista delle elezioni del 16 luglio. Due i contendenti in campo: Alfonso Pugliesew, con falci vice e Francesco Mussio che gode anche dell’appoggio di una parte degli ultras tra cui Gigi Pacifico. A proposito di Pugliese che ieri aveva rilasciato una dichiarazione in cui si dichiarava presidente dopo un incontro con lo stesso Santoro, si registra una nota di smentita proprio di Santoro: Il Centro Coordinamento Salernitana Club, nella persona del presidente dimissionario Riccardo Santoro, affida alla città di Salerno le seguenti parole di scuse per tutto quanto sta emergendo nelle ultime ore. Le dinamiche connesse all’elezione del nuovo presidente hanno assunto una piega sgradevole e gettano ombre sull’operato di una associazione che dovrebbe prefiggersi, come unico e fondamentale scopo, quello di unire le anime che si stringono attorno alla Salernitana. La città di Salerno sconta un male antico: ogni occasione è utile a dividersi. Le divisioni ci indeboliscono. Chiunque lavori contro la coesione non fa il bene di Salerno e dei salernitani. La sterminata, in termini di estensione e passione, provincia nostra merita un Centro di Coordinamento che rappresenti tutti in un clima di amicizia, armonia e condivisione della passione comune per il colore granata. Ho letto di autoproclamazioni neopresidenziali non solo fantasiose (nessuna elezione si è celebrata, nessuna lista è stata presentata) che lasciano perplessi e al tempo stesso spaventano: se queste sono le premesse, le sorti del Centro Coordinamento Salernitana Club sono a forte rischio. Sarete informati per tempo degli sviluppi che porteranno alle nuove elezioni del presidente e del direttivo. Per adesso, vogliate accettare le scuse per la caduta di stile che tutti abbiamo contribuito a perpetrare». E nella giornata di oggi potrebbero esserci delle novità con le prime defezioni dal Centro di coordinamento. A proposito di Francesco Mussio l’avvocato Ciro Romano precisa che il suo cliente «non gestisce la vendita dei biglietti della Salernitana».