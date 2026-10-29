La Provincia assegna la palestra del Focaccia alla Roller

La crisi del pattinaggio a Salerno è nota. Dopo la perdita della Pista Tullio D’Aragona e del PalaTulimieri, la Società Pattinaggio Roller Salerno ASD, con oltre quarant’anni di attività e dopo aver portato il nome della città di Salerno in giro per l’Italia e in Europa, ha ottenuto l’utilizzo della palestra dell’Istituto Basilio Focaccia di Salerno, con decorrenza dal 2 novembre 2026.

Il risultato è frutto di un lavoro durato molti mesi e porta con sé la disponibilità Istituzionale di chi ha compreso l’urgenza della situazione: il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ed il Presidente della Provincia Giuseppe Parente, nonché l’Assessore comunale allo Sport Nino Savastano, Consigliere Provinciale con delega alla Edilizia Scolastica Giovanni Guzzo e la Dirigente scolastica professoressa Maria Funaro.

Un ringraziamento particolare va all’On. Piero De Luca, il primo ad averci incontrato a marzo dopo l’abbattimento del PalaTulimieri e ad aver dato da subito spunti per l’individuazione di una soluzione, ed all’avv. Enzo Luciano che ha curato l’interfaccia tecnica e politica e ha sostenuto con fermezza e pazienza il confronto con la società, gli uffici e l’istituzione scolastica, offrendo sempre il suo aiuto.

Una precisazione: il costo orario di utilizzo della palestra sarà scomputato dalla società attraverso lavori da eseguire all’interno della struttura, che presenta numerose criticità da risolvere. Pertanto, la soluzione individuata costituisce un’opportunità anche per l’adeguamento della palestra dell’Istituto che, durante la mattinata, potrà continuare ad essere fruita dagli studenti in maggiore sicurezza e funzionalità.

La palestra dell’Istituto Basilio Focaccia non è la soluzione ottimale per il pattinaggio, e non lo nascondiamo. È però una struttura che consente di ripartire con pattinaggio artistico, corsa, minihockey e avviamento al pattinaggio, garantendo continuità ai nostri atleti e alle loro famiglie della città di Salerno.

Resta ferma la prospettiva della nuova pista di pattinaggio con anello esterno, per la quale l’area è già stata individuata dal Sindaco e dall’Assessore. Su questo obiettivo continueremo a lavorare e a seguire con lo stesso impegno e la stessa determinazione