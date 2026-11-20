di Roberto Scola

Un progetto edilizio, la polemica sulla trasparenza amministrativa e un clima politico che in Consiglio comunale si è fatto rovente. La vicenda del residence ad Agnone Cilento, discussa nella seduta del 13 novembre 2026, finisce al centro del dibattito politico e istituzionale grazie alla dettagliata ricostruzione di Ivan Chiariello, consigliere comunale d’opposizione, che punta il dito contro le modalità di gestione della pratica e i toni usati in aula. Il nodo del progetto e l’area da cedere. “Al centro del punto 8 all’ordine del giorno-dice Chiariello- c’era un intervento edilizio su una superficie di 1.982 metri quadrati, subordinato per legge alla cessione di almeno il 25% dell’area al Comune. La società proponente aveva individuato 501 metri quadrati da destinare a verde attrezzato, con tanto di planimetrie per un’area giochi. La documentazione iniziale era a dir poco lacunosa, nel fascicolo del punto 8 erano presenti soltanto una relazione tecnica di due pagine e due elaborati grafici, insufficienti a chiarire tutti gli aspetti dell’acquisizione” spiega il consigliere, che aggiunge di aver “ricevuto solo in parte i chiarimenti richiesti, e persino a ridosso della seduta”. Secondo l’opposizione, l’acquisizione dell’area da parte del Comune non poteva ridursi a un mero adempimento formale, ma doveva trasformarsi in un’occasione per rispondere a criticità reali del territorio, come la sicurezza stradale e la sosta lungo la strada provinciale, già messe a dura prova dalla vicina presenza del Cilento Holiday Village. “L’area pubblica concessa non è concretamente fruibile. Nella soluzione presentata non risulta chiaro dove possano parcheggiare le famiglie che accompagnano i bambini al parco giochi. Lungo tutta la strada provinciale, dal bivio per Ortodonico al successivo Cilento Holyday Village é divieto di sosta. La cessione rappresentava un’occasione per valutare concretamente la realizzazione di un parcheggio pubblico che contribuisse a risolvere il problema -afferma Chiariello – che aveva avanzato una proposta di mediazione; destinare circa 200 metri quadrati lungo la provinciale a parcheggio e i restanti ad arra giochi e a verde attrezzato, subordinatamente alle necessarie verifiche tecniche e di sicurezza”. Un’impostazione che, pur non volendo ostacolare l’iniziativa privata, mirava a interrogarsi sulla reale utilità pubblica dell’opera, considerando anche i dubbi irrisolti sull’accessibilità del parco giochi rispetto al vicino corso d’acqua. La richiesta di rinvio avanzata da Chiariello non poggiava soltanto sui tempi stretti di analisi, ma su un aspetto procedurale ritenuto cruciale: la mancanza di una proposta di deliberazione completa dei prescritti pareri. “La Responsabile dell’Area IV aveva illustrato l’offerta della società nella relazione del 9 novembre, rimettendo al Consiglio le determinazioni sulla sua eventuale accettazione – sottolinea Chiariello – evidenziando che mancavano sia un testo formale della decisione da votare, sia i pareri contabili e di regolarità tecnica. Il Sindaco ha formulato direttamente a voce, in aula, la proposta di approvare l’area e accettarne la cessione gratuita, contestando che si sia votato senza i preventivi pareri riferiti alla decisione da assumere”. Respinte le richieste di rinvio, Chiariello ha scelto di non partecipare al voto: “Ho quindi lasciato l’aula all’inizio della discussione di merito, senza partecipare alla votazione finale”. La seduta del 13 novembre è però degenerata anche sul piano personale. Durante il confronto sul rinvio, il clima si è fatto teso: “Il Sindaco mi ha ripetutamente rivolto le espressioni ingiuriose, alzandosi e avvicinandosi alla mia postazione. Rivolgendosi alla Presidente del Consiglio, ha inoltre pronunciato le parole “caccialo fuori”, riferendosi a me”. Un episodio che il consigliere definisce intimidatorio, ribadendo che “ogni consigliere deve poter esercitare il proprio mandato senza subire offese personali per aver sollevato rilievi sugli atti e sulla procedura”. Chiusa la parentesi consiliare, la battaglia si è spostata sul piano amministrativo e legale. Chiariello ha depositato una richiesta formale di riesame e annullamento in autotutela, indirizzata alla Segretaria comunale e ai responsabili di area, chiedendo chiarezza sui passaggi procedurali e sulla conservazione della registrazione audio della seduta. Inoltre, l’intera documentazione è stata trasmessa alla Prefettura di Salerno, affinché valuti il corretto funzionamento del Consiglio e la tutela delle prerogative istituzionali dei consiglieri. L’obiettivo dichiarato resta quello di ottenere risposte trasparenti: “Acquisire un’area non può ridursi a un adempimento formale- dice Chiariello- occorre chiarire come sarà accessibile, sicura e utilizzabile e se possa contribuire a risolvere un problema reale del territorio”.