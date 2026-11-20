Forniture insufficienti di vaccini antinfluenzali, antipneumococcici e contro l’Herpes Zoster in provincia di Salerno. A denunciare le criticità è la FIMMG, attraverso il segretario provinciale generale Elio Giusto, che sollecita un intervento urgente della Regione Campania e dell’Asl Salerno. Una situazione che si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la prevenzione vaccinale, sul quale interviene anche il presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, Giovanni D’Angelo, lanciando un appello a contrastare la disinformazione scientifica e a promuovere le vaccinazioni. A diverse settimane dall’avvio della campagna antinfluenzale 2026-2027, numerosi medici di medicina generale segnalano difficoltà nell’approvvigionamento delle dosi necessarie a soddisfare le richieste degli assistiti. Il problema, secondo la FIMMG, riguarda anche i vaccini contro lo pneumococco e l’Herpes Zoster, particolarmente importanti per la protezione degli anziani e delle persone affette da patologie croniche. «Non si possono chiedere ai medici maggiori coperture vaccinali senza garantire le dosi necessarie. A pagarne le conseguenze sono soprattutto anziani e pazienti fragili», denuncia Giusto, evidenziando una contraddizione tra gli obiettivi fissati dalle istituzioni sanitarie e gli strumenti concretamente messi a disposizione dei professionisti. I medici di famiglia, infatti, individuano i pazienti a rischio, organizzano le sedute vaccinali e promuovono l’adesione alle campagne di prevenzione. Tuttavia, quando le dosi non sono disponibili, gli appuntamenti devono essere rinviati, con il rischio che alcuni cittadini rinuncino successivamente alla vaccinazione. Una criticità particolarmente significativa in una provincia vasta e articolata come quella salernitana, dove la medicina generale rappresenta spesso il principale presidio sanitario di prossimità, soprattutto nelle aree interne del Cilento e del Vallo di Diano. Per la FIMMG è indispensabile programmare la distribuzione sulla base dei reali fabbisogni, tenendo conto dell’età degli assistiti, delle condizioni di rischio e delle richieste dei medici, senza limitarsi ai consumi registrati negli anni precedenti. Fondamentale anche la tempestività delle forniture, soprattutto per la campagna antinfluenzale, che deve consentire la somministrazione delle dosi prima del periodo di maggiore circolazione dei virus. Da qui la richiesta alla Regione Campania e alla Direzione generale dell’Asl Salerno di rendere noti il numero delle dosi acquistate, quelle consegnate, le giacenze disponibili e i criteri adottati per la distribuzione tra distretti sanitari, medici di famiglia e centri vaccinali. «Non possiamo accettare che ai medici vengano attribuite responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi vaccinali quando non siano stati messi nelle condizioni materiali di conseguirli», sottolinea Giusto. «La prevenzione non si misura con il numero dei comunicati stampa, ma con il numero delle persone che riusciamo concretamente a proteggere». Sul tema della prevenzione interviene anche Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, che esprime preoccupazione per quello che definisce un crescente «oscurantismo scientifico». Il riferimento è all’appello rivolto da medici e scienziati al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, condiviso dall’Ordine, contro quella che viene definita una «deriva da inquisizione» della Commissione parlamentare Covid. «A fronte del ribaltamento di principi medici ormai assodati, constatiamo una facilità, da parte di alcuni, di pretendere di esprimere concetti di carattere prettamente scientifico», afferma D’Angelo, richiamando anche le preoccupazioni espresse dal presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, rispetto alla proposta di reintegrare i medici radiati dagli Ordini per posizioni antivacciniste assunte durante la pandemia. D’Angelo ribadisce l’autonomia delle procedure disciplinari ordinistiche rispetto alle decisioni politiche e richiama quanto sta accadendo negli Stati Uniti, dove, a suo giudizio, alcune scelte in materia sanitaria rischiano di indebolire la fiducia nelle vaccinazioni. «Rivolgo un appello caloroso alle persone di ogni età, in particolare agli anziani e ai fragili, a vaccinarsi contro l’influenza di stagione e, in generale, a non aver paura dei vaccini. La storia della medicina è cambiata anche con le vaccinazioni», conclude il presidente dell’Ordine. Due interventi che, pur affrontando aspetti differenti della questione, convergono sulla necessità di rafforzare la prevenzione: da un lato garantendo ai medici le dosi necessarie, dall’altro difendendo il valore scientifico delle vaccinazioni e promuovendo la fiducia dei cittadini negli strumenti di tutela della salute.