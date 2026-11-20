di Erika Noschese

Non riguarda soltanto la posizione dell’ex sindaco Franco Alfieri la sentenza di primo grado pronunciata ieri dal Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento sui presunti appalti pilotati della pubblica illuminazione a Capaccio Paestum. Al termine di venti udienze celebrate in poco meno di due anni, il collegio presieduto dal giudice Vincenzo Pellegrino ha definito il quadro per tutti e sei gli imputati dell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Salerno. Oltre al verdetto per l’ex primo cittadino, il dispositivo ha sancito l’assoluzione piena da tutti i capi di imputazione per Vittorio De Rosa, proprietario della Dervit, e l’assoluzione perché il fatto non sussiste per Elvira Alfieri, legale rappresentante della Alfieri Impianti s.r.l. e sorella di Franco Alfieri. Sul fronte delle condanne per turbativa d’asta al capo B sono invece stati inflitti un anno e otto mesi all’ex responsabile unico del procedimento Carmine Greco, otto mesi al procuratore speciale della Dervit Alfonso D’Auria e otto mesi all’ex capostaff Andrea Campanile. A tracciare un bilancio per la difesa della Dervit è stato l’avvocato Antonello Natale, legale sia di Vittorio De Rosa sia di Alfonso D’Auria, partendo dalla soddisfazione per il proscioglimento dell’imprenditore e dalla riserva sulla pena inflitta al procuratore speciale: “Innanzitutto le sentenze vanno rispettate, si aspettano le motivazioni e, laddove vi siano i motivi, vanno poi impugnate. Vi è soddisfazione per l’assoluzione su tutti i capi di imputazione di Vittorio De Rosa, capo A, capo B e capo C, quindi sono estremamente soddisfatto e non poteva essere diversamente. Rimane una perplessità, che posso dissipare solo all’esito del deposito delle motivazioni, rispetto al capo B delle contestazioni, dove Alfonso D’Auria ha avuto una condanna a otto mesi, a fronte di una richiesta di due anni e sei mesi, dopo essere stato assolto dal capo A e non imputato per la corruzione. Dico questo perché gli avvocati devono attendere le motivazioni, non far trasparire le proprie emozioni e comprendere la ricostruzione che il tribunale farà rispetto a questo capo di imputazione, con il collegamento documentale, fattuale e dichiarativo delle prove assunte al dibattimento per una eventuale condanna”. Nel richiamare lo svolgimento del dibattimento, l’avvocato Natale ha evidenziato la correttezza delle parti e il comportamento processuale di De Rosa: “Detto questo, debbo anche dire che è stato un processo dove tutte le difese e tutti gli avvocati hanno dato il massimo, non solo da un punto di vista professionale, ma di impegno, di rispetto per il tribunale e di rispetto dei tempi che sono stati assunti, a dimostrazione di competenza, di professionalità e soprattutto di tempismo, perché abbiamo celebrato venti udienze in poco meno di due anni. Vittorio De Rosa, che è un imprenditore incensurato da quarant’anni alla guida di una società operativa ed è, per la conoscenza personale che ho, una persona per bene rispettata da tutti gli imprenditori, è stato assolto da tutti i capi di imputazione, ovvero dalle due turbative e dalla corruzione. Avendo patito anche la carcerazione, ha rispettato il processo come qualsiasi cittadino deve fare, difendendosi all’interno del processo e non dal processo, e mi faccia dire che non ha depositato nessun legittimo impedimento, nonostante potesse farlo per problemi personali”. Il penalista ha infine riferito le prime parole del titolare della Dervit e il valore generale della caduta dell’ipotesi corruttiva: “Sono state parole di ringraziamento, perché quando si assume la difesa penale di un imputato si assume la difesa della vita di una persona e quindi, prima ancora che da un punto di vista del diritto, ci sono stati più di due anni di processo, di assunzione documentaria e di scambi di interlocuzione per far emergere quella verità che poi è stata accertata dall’esito dell’istruttoria dibattimentale. Sono stati tutti assolti dal capo di imputazione della corruzione, che era il reato più grave, pertanto anche gli altri difensori che assistono gli altri imputati devono essere soddisfatti per questo. Per quanto riguarda gli altri capi di imputazione, mi riferisco al capo B, saranno gli altri difensori a dare la loro opinione per i loro assistiti, quindi non mi permetterei mai. Io dico che vi è una soddisfazione piena per l’assoluzione dalla corruzione, dove tutti sono stati assolti, mentre attendiamo un attimo per quanto riguarda la condanna di cui al capo B”. All’uscita dall’aula ha preso la parola anche Elvira Alfieri, titolare della Alfieri Impianti s.r.l., assolta dall’unica imputazione di corruzione dopo sette mesi di custodia cautelare: “Pensavamo a un’assoluzione totale, quindi sono felice naturalmente perché il fatto non sussiste e abbiamo dimostrato quello che dal principio dicevamo, cioè che non abbiamo assolutamente fatto nulla. Però resta comunque per mio fratello il dolore di tutto quello che ha subito e sta subendo ancora, quindi speriamo di riuscire ad arrivare anche a questa ulteriore assoluzione”. L’imprenditrice ha quindi ricordato la tenuta familiare degli ultimi due anni: “Sono stati mesi complicati, affrontati con tanta forza, sinceramente molta forza, perché non serve solo la forza personale, ma poi si deve dare forza anche ai familiari. Il sapere di non aver fatto nulla ci ha dato la forza di difenderci, perché abbiamo dovuto comunque affrontare un processo complesso e abbiamo dovuto dimostrare la nostra innocenza”. Sul fronte dell’ex capostaff Andrea Campanile, assolto al capo A e condannato a otto mesi per il capo B, è infine intervenuto l’avvocato Cecchino Cacciatore, preannunciando il ricorso in appello: “Innanzitutto il dispositivo va letto nel suo complesso perché è vero che Andrea Campanile rispondeva soltanto dei due capi di imputazione A e B ed è stato assolto da uno dei due, cioè dal capo A, però le altre assoluzioni pesano come un macigno e anche la decisione che si può intravedere attraverso una lettura più attenta del dispositivo di sentenza fa riflettere molto su quella che può essere già da adesso la strategia futura. È evidente che noi impugneremo la sentenza per avere l’assoluzione anche dal capo B”. Pur elogiando il clima d’aula mantenuto dal collegio, il difensore ha ribadito la determinazione a proseguire la battaglia giudiziaria: “Ci sono delle cose che ci lasciano perplessi sulla costruzione di questa decisione da parte del tribunale, nei confronti del quale va tutto il nostro rispetto e la nostra considerazione perché siamo giunti al termine di un processo molto complesso con un clima di grande serenità e di grande disponibilità, come ho detto più volte. Ma è evidente che in un processo ognuno fa la sua parte e noi continueremo con energia e fermezza, nella convinta, sincera e genuina difesa della posizione del mio assistito, Andrea Campanile”.