“Sono pronto anche a rivolgermi al Presidente della Repubblica. Non ce la faccio più, davvero. I tempi lunghi della giustizia mettono a repentaglio anni di lavoro e sacrifici, nonostante gli elementi presentati al Tribunale di Salerno per chiedere che un contratto regolarmente sottoscritto venga rispettato dall’acquirente. Invece sono stato costretto ad un prestito in banca per fare fronte alle mancate entrate destinate, tra l’altro, all’attuazione di un progetto in grado di fornire occupazione oltre che benessere al territorio”. Un vero e proprio grido di allarme quello di un imprenditore di Eboli che da quattro anni attende presso il Tribunale di Salerno di vedere riconosciuti i propri diritti secondo le leggi vigenti. E che aggiunge: “Dopo le sei rate non pagate e il decreto ingiuntivo di un giudice un altro giudice ha bloccato il provvedimento. Accettabile e normale?”. Fino ad ora inascoltato l’imprenditore ebolitano rispetto al protrarsi dei tempi in merito ad una decisione definitiva da parte dell’autorità giudiziaria competente, al rispetto della legge e dei suoi diritti a fronte del mancato pagamento da parte dell’acquirente di un capannone dalle grandi dimensioni ubicato nel centro della Piana del Sele e, soprattutto, alla restituzione dello stesso bene. E lo stesso cittadino spiega così il suo stato d’animo: “Sono davvero sfiduciato e rammaricato, perchè così è davvero difficile, se non impossibile, fare impresa. Esiste allora solo la legge divina? Mentre la legge in terra non è uguale per tutti? Resto in attesa di risposte perchè le lungaggini di un procedimento giudiziario in uno Stato civile e di diritto non debbono mai rappresentare un ostacolo per il cittadino”. La genesi dell’affare e il calendario saltato. Per comprendere il cortocircuito, occorre riavvolgere il nastro al 22 aprile del 2022, data della stipula del preliminare di compravendita dinanzi a un notaio. L’accordo si basa su cifre importanti: 1,7 milioni di prezzo complessivo, di cui 460mila euro di caparra (100mila versati subito, il resto dilazionato in 36 rate mensili da 10mila euro) e un maxi-saldo da 1 milione 240mila euro alla stipula del rogito definitivo. La consegna delle chiavi avviene un anno dopo, nell’aprile 2023, e da giugno l’acquirente inizia a pagare le rate. Il contratto fissa la scadenza per il rogito definitivo al 20 aprile 2025, con l’intesa che l’eventuale residuo delle rate mensili sarebbe proseguito anche dopo la firma dal notaio. Quel rogito, però, non verrà mai firmato. Il saldo milionario diventa un miraggio, l’acquirente resta dentro il capannone e, come se non bastasse, tra il dicembre 2025 e il maggio 2026 smette persino di pagare le ultime sei rate della caparra. La beffa del “terzo occupante”. A rendere la vicenda ancora più surreale c’è la questione dell’effettivo utilizzo dei locali. Negli atti giudiziari depositati dalla società immobiliare emerge un dettaglio clamoroso: il compendio immobiliare è stato concesso in godimento a una terza società, del tutto estranea al contratto preliminare. La proprietà del complesso della Piana del Sele si trova così nella beffarda condizione di vedere il proprio immobile occupato da “perfetti sconosciuti” che lo utilizzano per le proprie attività aziendali, mentre chi ha venduto non incassa i soldi e non può rientrare nel possesso della struttura. Il calvario giudiziario. Di fronte allo stallo, la società immobiliare decide di adire le vie legali. Il 13 novembre 2025 deposita un ricorso d’urgenza (il cosiddetto “Articolo 700” previsto dal Codice di procedura civile), uno strumento che la legge prevede per ottenere decisioni rapide di fronte a un danno imminente e irreparabile. Ma l’urgenza, in tribunale, si trasforma in un miraggio. La prima udienza viene fissata dopo ben 60 giorni. E in aula l’acquirente si presenta in ritardo, giustificandosi con motivazioni quantomeno singolari: un presunto attacco hacker subìto mesi prima e la chiusura per inventario. Nonostante le proteste della proprietà, che chiedeva di non ammettere la documentazione depositata fuori tempo massimo, il giudice riapre i termini e rinvia di un mese. Dopo altre udienze, cambi di magistrato e lunghe pause per sciogliere le riserve, la decisione arriva a luglio 2026. Il verdetto è una doccia fredda: il tribunale rigetta la richiesta della società immobiliare. Nell’ordinanza del giudice viene evidenziato che sarebbe stata necessaria un’altra procedura (il ricorso per sequestro giudiziario) ma anche l’assenza di periculum. Un rigetto che poi è stato confermato il 3 settembre scorso con la condanna anche al pagamento delle spese di lite. Insomma, dall’avvio del procedimento giudiziario fino al termine della fase descritta, sono trascorsi ben dieci mesi. Un tempo lunghissimo in cui la giustizia ha negato alla società immobiliare qualsiasi misura provvisoria. Iter lumaca pure per il pignoramento. Parallelamente, per recuperare almeno le sei rate non pagate (60mila euro), la società immobiliare avvia la procedura per chiedere un decreto ingiuntivo, ottenuto a settembre 2026. Subito dopo scatta il pignoramento, ma la controparte fa opposizione. Il risultato? L’udienza per entrare nel merito del recupero crediti è stata fissata al 15 febbraio 2027. Un’altra attesa infinita. Il prezzo dell’attesa. Se l’incastro delle date e dei codici evidenzia la lentezza dei meccanismi procedurali, l’analisi degli aspetti economici e gestionali rivela il vero costo di questi intricati passaggi. Perché sono diversi i danni concreti patiti dalla società immobiliare. Per un’impresa il cui oggetto sociale è basato proprio su acquisto, valorizzazione, locazione e vendita di compendi immobiliari, l’indisponibilità di un capannone da 1,7 milioni di euro costituisce un’emorragia finanziaria devastante. Con i tempi giudiziari dilatati e la trascrizione del preliminare pendente, la società non ha potuto riappropriarsi dell’immobile per proporlo a nuovi acquirenti né per trarne frutti diretti tramite locazione. Ma -soprattutto – la società ha stipulato un mutuo con una banca per finanziare altre iniziative, esposizione creditizia che prevedeva la sua copertura proprio sui fondi della compravendita del capannone. L’effetto domino della mancata liquidità ha travolto gli altri progetti di crescita: la società è stata costretta a rinviare l’apertura di un cantiere e chiedere la proroga della concessione edilizia per un’iniziativa residenziale prevista nella Piana del Sele ma anche a bloccare l’investimento su un impianto produttivo promosso da una sua partecipata. Amareggiato l’imprenditore ebolitano che chiede unicamente che la legge venga rispettata: “Oggi questa situazione, che definirei senza esagerazioni un calvario dal momento che le ripercussioni sia esistenziali che economiche non sono certo favorevoli oltre che gradevoli, è toccata a me ed alla mia famiglia. In futuro, magari già domani, potrebbe investire chiunque. Fate presto, per cortesia, nel fare rispettare la legge”.