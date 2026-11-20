di Marco De Martino

SALERNO -Esame di verifica bello tosto, questa sera, per la Salernitana di Vito Di Bari. La classica prova del nove arriva sul campo tradizionalmente più ostico per i colori granata e contro uno degli avversari più rognosi del girone: la Casertana di Roberto Stellone. Una sfida che, al di là della storica rivalità che divide le due piazze, rappresenta un crocevia importante per Galeotti e compagni. Dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa all’Arechi ai danni del Catania, la Salernitana è chiamata a dare continuità ai risultati, cercando di accorciare il più possibile le distanze in classifica entro la fine del girone d’andata e l’apertura del mercato invernale. Quella del Pinto sarà la prima di cinque sfide che porteranno i granata al giro di boa, tre delle quali in programma di venerdì e in notturna. Ragion per cui sarà necessario fare risultato, possibilmente pieno, per provare a ricostruire una classifica finora asfittica e deludente. Non sarà semplice imporsi a Caserta, campo tradizionalmente ostico per la Salernitana e sul quale i falchetti hanno raccolto i risultati migliori in questa prima parte di stagione. Se a ciò si aggiunge il rendimento disastroso in trasferta tenuto finora dai granata, la gara assume contorni ancora più complicati. L’arrivo di Di Bari, dopo un avvio difficile, sta però iniziando a far germogliare i primi segnali confortanti, soprattutto sul piano del gioco. La porta inviolata contro uno degli attacchi più forti del girone C, senza soffrire più di tanto, e le tante occasioni da gol create lasciano ben sperare. Segnali, tuttavia, che adesso hanno bisogno di essere corroborati da una prestazione autoritaria e coraggiosa anche lontano dall’Arechi. Di fronte ci sarà una Casertana reduce dalla dolorosa sconfitta sul campo del Cosenza e desiderosa di riscattarsi immediatamente, sospinta da un pubblico che considera la sfida con i cugini salernitani l’appuntamento più importante dell’anno. Oltre a essere uno dei derby più sentiti, Casertana-Salernitana sarà anche la partita degli ex dal dente avvelenato. Celiento, Heinz, Llano e Anastasio da una parte, Di Tacchio e Girelli dall’altra: la sfida del Pinto sarà caratterizzata dai duelli tra calciatori che in passato hanno vestito la casacca avversaria. I tifosi rossoblù, in particolare, stanno preparando un’accoglienza «calda», per usare un eufemismo, nei confronti di Heinz e Llano, trasferitisi in estate proprio da Terra di Lavoro all’ombra dell’Arechi non senza polemiche. I sostenitori dei falchetti non hanno affatto digerito quello che considerano un tradimento sportivo da parte dei due difensori (e anche del bomber Butic, passato al Bari), tanto che in queste ore i social si stanno infiammando in vista del ritorno al Pinto dei due ex beniamini. Più o meno lo stesso discorso vale per Ciccio Di Tacchio. L’ex capitano granata, tra i protagonisti dell’ultima promozione in Serie A, la scorsa estate ha rifiutato il ritorno a Salerno, accettando la proposta dei cugini rossoblù. Uno smacco che anche i tifosi granata non hanno affatto gradito. Per quanto riguarda l’undici iniziale, Di Bari ritrova Djamanca e La Gumina che inizeranno dalla panchina, con il tecnico che dovrebbe confermare quasi integralmente l’undici visto domenica scorsa, fatta eccezione per lo squalificato Tascone, altro ex che sarà sostituito da Gyabuaa. Dal canto suo, Stellone si affiderà al bomber Manconi che, pur non essendo al meglio per qualche problema fisico, resta uno spauracchio da annullare o quantomeno limitare. La Salernitana, insomma, è attesa da una serata in cui non basterà giocare bene a tratti o aggrapparsi ai segnali incoraggianti dell’ultima domenica. Al Pinto servono personalità, concretezza e soprattutto punti. Perché dopo tante occasioni mancate, classifiche da rincorrere e promesse di ripartenza, i granata non possono continuare a vivere di buone intenzioni: a Caserta non sono ammessi alibi, anche perché la classifica non aspetta e va definitivamente riconquistata la fiducia e la stima dei tifosi.