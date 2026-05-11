La Paganese in finale play off

Buon avvio degli azzurrostel- lati. Al 2′ Labriola serve Pier- domenico, che calcia male. Dopo un giro di lancette de- stro di Mancino dai 25 metri: Piras para. Il Fasano riesce però rapidamente a prendere le misure alla Paganese e la gara si fa subito molto equili- brata. Al 21′ Corvino in acro- bazia serve Langella II, ma la conclusione dell’esterno sini- stro si spegne sul fondo. Al 28′ Pinto tocca per De Angelis, ma il tiro del centrocampista

(P), Penza (F), Consonni (F). Recuperi: 2′ pt, 4′ st, 0′ pts, 2′ sts. FASANO – La Paganese espu- gna il Curlo di Fasano e ap- proda in finale play-off. Gli azzurrostellati passano in vantaggio con Mancino, ma vengono ripresi da una rete di Corvino. Ai supplementari i pugliesi provano a difendere il pareggio, che gli avrebbe consentito il passaggio del turno grazie al miglior posi- zionamento in classifica, ma Lombardi al 112′ trova la rete del definitivo 1-2, che per- mette alla Paganese di quali- ficarsi alla finale.

biancazzurro termina alto. Al 31′ Piga si accentra e calcia, ma Piras mette in corner. Al 32′ Corvino calcia debol- mente dal limite dell’area, nessun problema per Gallo. Al 34′ colpo di testa fuori mi- sura di Barranco su un cross dalla sinistra di Langella II. Al 38′ Gallo si oppone a Bar- ranco, poi De Angelis insacca a porta vuota ma in posizione di fuorigioco: si resta sullo 0- 0. Sul cambio di fronte rigore per la Paganese: Labriola ruba il tempo proprio a De Angelis, che lo atterra in area. Dal dischetto Mancino spiazza Piras: 0-1. Quinta rete stagionale per il numero 10 azzurrostellato. Al 44′ Piras è bravo ad alzare sopra la tra- versa una conclusione di Co- stanzo. Sul corner conseguente Piga va al tiro, che finisce alto. Nel recupero del primo tempo El Haddadi sfugge a Tangorre e arriva in area, ma Piras chiude lo spec- chio. La ripresa inizia con un cambio per parte: Novelli in- serisce Gatto al posto di Pier- domenico, mentre Padalino si affida a Chiocca in luogo di

De Angelis. Al 48′ diagonale fuori misura di Pinto. Al 50′ Labriola innesca Costanzo, che spedisce alto da buona posizione. Al 60′ tentativo di Gatto che termina a lato. Al 62′ occasione per il Fasano: Garcia Tena, servito coi giri giusti, spara alto dal limite dell’area. Al 64′ ci prova Tan- gorre sugli sviluppi di un cal- cio di punizione, ma non riesce a tenere bassa la sfera. Al 69′ i padroni di casa con- quistano un penalty sugli svi- luppi di un corner battuto da Corvino. Dagli undici metri si presenta lo stesso Corvino: Gallo intuisce, ma non basta, è 1-1. Al 74′ punizione di Cor- vino che finisce di poco a lato. Dopo pochi secondi De Mori si inserisce coi tempi giusti e colpisce di testa, ma non in- quadra lo specchio della porta. Al 75′ diagonale debole di La Monica, Piras para age- volmente. Al 76′ Mancino col- pisce male dal limite dell’area. All’81’ conclusione velleitaria di Labriola. Gli az- zurrostellati alzano il bari- centro ma non riescono a rendersi pericolosi: si va ai

supplementari. Nel primo tempo supplementare la Pa- ganese preme, buttando nella mischia anche Paredes, ma l’unica occasione è rap- presentata da un calcio di pu- nizione battuto da Lombardi al 103′, che termina fra le bracccia di Piras. Nel secondo tempo supplementare la Pa- ganese continua ad attaccare e al 112′ torna in vantaggio: Pierce rientra dalla destra e scarica per Lombardi, che la- scia partire una conclusione imparabile per Piras. Sesta rete stagionale per l’ala ex Ancona. Al 114′ gli azzurro- stellati sprecano la chance per il possibile 1-3: Lombardi serve Paredes, che da posi- zione invitante calcia alto. Pa- dalino inserisce Capobianco per De Mori, aumentando il peso offensivo dei pugliesi. Al 122′ corner per il Fasano, sale anche Piras: Penza anticipa tutti di testa, ma non trova la porta. È l’ultimo sussulto, la gara termina 1-2: la Paganese trova il guizzo vincente ai supplementari e va in finale play-off, eliminando il Fa- sano.