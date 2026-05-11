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Cosmi: “Vittoria importante ma abbiamo concesso troppo”

  • Maggio 11, 2026
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Cosmi: “Vittoria importante ma abbiamo concesso troppo”

Al termine della sfida tra Casertana e Salernitana, l’allenatore granata Serse Cosmi ha analizzato in sala stampa l’andamento del match, sottolineando luci e ombre della prestazione.

“Non si è spenta la luce, ma c’è stato anche il merito dell’avversario che ha saputo tirare fuori qualità che nel primo tempo non era riuscito a esprimere anche per merito nostro”, ha spiegato il tecnico.

Cosmi ha evidenziato come la gara sia cambiata nella ripresa: “Abbiamo perso qualche pallone di troppo e loro sono cresciuti. È una squadra con valori importanti, che in casa non perdeva da gennaio. Forse nel primo tempo siamo stati anche troppo bravi”.

Il tecnico granata non nasconde un pizzico di rammarico nonostante il successo: “Abbiamo vinto e questo non va dimenticato, ma sul 3-0 potevamo gestire meglio alcuni momenti. Nei playoff serve una lettura diversa anche a livello emotivo”.

Uno sguardo anche all’atteggiamento mentale della squadra: “Nel dopo gara ho visto parecchi ragazzi dispiaciuti, e questo significa che siamo sulla strada giusta. Però dobbiamo imparare da quei 20 minuti in cui abbiamo sofferto troppo il loro ritorno”.

Infine, Cosmi ha richiamato alla prudenza in vista del ritorno: “Non bisogna pensare al vantaggio sulla carta né fare calcoli. Sul 3-0 qualcuno ha pensato inconsciamente che fosse finita e abbiamo rischiato. A Salerno dobbiamo giocare una gara vera: una vittoria in trasferta nel doppio confronto è comunque un risultato importante”.

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