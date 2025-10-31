La Fondazione Carisal saluta Virgilio D’Antonio - Le Cronache Salerno
La Fondazione Carisal saluta Virgilio D’Antonio

Il Professor Virgilio D’Antonio, recentemente nominato Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana (Carisal), di cui è stato componente attivo e apprezzato. La decisione, formalizzata in una lettera indirizzata al Presidente della Fondazione Domenico Credendino, giunge in vista dell’assunzione ufficiale del nuovo incarico a partire dal prossimo 3 novembre. “Desidero rivolgere al Professor D’Antonio i più sinceri auguri per il prestigioso ruolo che si appresta a ricoprire – ha dichiarato il Presidente Credendino –. Nel corso del suo mandato all’interno della Fondazione, il prof. D’Antonio ha contribuito con competenza, visione e sensibilità a rafforzare il legame tra la Fondazione Carisal e l’Università di Salerno. La sua nomina rappresenta motivo di orgoglio per il nostro territorio e siamo certi che continueremo a condividere con lui obiettivi e progettualità comuni, in particolare a favore dei giovani e delle eccellenze locali.” Il Presidente ha ricordato anche il valore della collaborazione sviluppata negli anni con D’Antonio, caratterizzata da un dialogo costante e da una concreta attenzione ai bisogni del territorio. “Il Professor D’Antonio ha portato all’interno della Fondazione un contributo di grande spessore culturale e umano, capace di tradurre la conoscenza accademica in iniziative a sostegno della comunità. Il suo impegno e la sua visione hanno già lasciato un segno e siamo certi che continueranno a generare risultati positivi anche in futuro”, ha aggiunto Credendino. Durante un incontro di saluto svoltosi presso la sede della Fondazione, il Presidente ha consegnato al nuovo Rettore una pergamena di riconoscenza per l’eccellente lavoro svolto nel corso del mandato, sottolineando il valore della collaborazione e della continuità istituzionale tra Fondazione Carisal e l’Università degli Studi di Salerno. Nel suo messaggio di saluto, il Professor D’Antonio ha voluto esprimere un sentito ringraziamento e profonda riconoscenza al Presidente Domenico Credendino e a tutta la Fondazione Carisal per il percorso condiviso in questi anni. “Il rapporto con la Fondazione Carisal è stato ed è un’esperienza di grande valore umano e istituzionale – ha sottolineato D’Antonio –. Ho avuto l’opportunità di lavorare con persone di grande professionalità e dedizione, che hanno condiviso con me progetti e iniziative rivolte al territorio e ai giovani. Desidero ringraziare il Presidente Credendino, il Direttore Innamorato, gli organi e tutto il personale della Fondazione per la fiducia, la collaborazione e il sostegno costante. Sono certo che, anche se in forme diverse, il nostro percorso continuerà, rafforzando ulteriormente la collaborazione tra la Fondazione e l’Università di Salerno e proseguendo nella missione comune di valorizzare le eccellenze e sostenere i giovani del territorio.” La Fondazione Carisal e l’Università di Salerno, legate da una consolidata sinergia istituzionale, confermano la volontà di proseguire e rafforzare la collaborazione, condividendo percorsi, progetti e iniziative finalizzate alla crescita culturale, formativa e sociale della comunità salernitana. Un impegno comune che continuerà a guardare ai giovani come risorsa strategica e alla conoscenza come strumento di sviluppo per tutto il territorio.

