“Dono il rene a uno sconosciuto”, la scelta di Jesse Eisenberg
“Dono il rene a uno sconosciuto”, la scelta di Jesse Eisenberg

  • Ottobre 31, 2025
“Dono il rene a uno sconosciuto”, la scelta di Jesse Eisenberg

(Adnkronos) – "Dono un rene a uno sconosciuto". Jesse Eisenberg sorprende tutti durante la sua partecipazione al Today Show. L'attore 42enne, che in carriera vanta una nomination agli Oscar, inizialmente non viene preso troppo sul serio quando annuncia l'imminente intervento. "Sto davvero per donare un rene in 6 settimane", dice Eisenberg, ospite dello show per parlare del suo nuovo film 'Now You See Me: Now You Don't'. "Non so perché. Sono stato contagiato dal virus della donazione del sangue. A metà dicembre farò una donazione altruistica. Sono così emozionato all'idea", dice l'attore, che in passato ha interpretato Mark Zuckerberg in 'The Social Network', il film che ricostruisce la nascita e l'ascesa di Facebook. Eisenberg donerà l'organo a una persona sconosciuta, affetta da una patologia in stato avanzato. "È essenzialmente privo di rischi e totalmente necessario. Penso che la gente capirà che è una scelta ovvia, se si ha il tempo e la voglia", aggiunge. L'attore spiega l'iter nel dettaglio: "Supponiamo che la persona X abbia bisogno di un rene a Kansas City e che suo figlio o chiunque avrebbe dovuto donarglielo non sia, per una serie di motivi, compatibile. Io invece in qualche modo lo sono", dice. "Quella persona può comunque ricevere il mio rene e, si spera, il figlio di quella persona magari donerà comunque il suo. L'organo andrà in una banca e si potrà trovare una persona compatibile che lo riceverà".  
