La crisi mistica di Luca Cerretani: lascia la politica e rinuncia alla ricandidatura

di Erika Noschese

Come un effetto domino, il sistema Cilento inizia a crollare. Il colpo di grazia arriva, inevitabilmente, dall’inchiesta di Report che – grazie al quotidiano Le Cronache – ha ricostruito la vicenda giudiziaria che fa capo al professor Vincenzo Pepe, leghista a livello nazionale ma fedelissimo del Pd e di Franco Alfieri a livello locale. E quando il sistema crolla, chiaramente, si parte dall’anello più debole che, per una serie di vicissitudini non solo politiche ma anche e soprattutto personali, si configura in Luca Cerretani, da sempre legato al sindaco di Capaccio Paestum, oggi in cerca della riconferma. Candidato alle scorse elezioni provinciali ha conquistato la vittoria ma è venuto a mancare il sostegno di gran parte degli amministratori cilentano. Un primo segnale di sconfitta, confermato proprio da Alfieri che ha iniziato a fare un passo indietro scaricando Cerretani, che oggi non ha altra scelta se non sparire dalla scena politica. E quelle che fino a poche ore fa sembravano essere solo chiacchiere ora sono conferme: venerdì in consiglio provinciale rassegnerà le sue dimissioni, atto che anticipa la sua non ricandidatura al Comune di Torchiara. Poi, dicono i ben informati, manterrà un profilo basso anche per Capaccio Paestum, senza alcuna sponsorizzata al suo fedelissimo Alfieri. «Dopo quasi venti anni di attività politica ho deciso di non ricandidarmi alle prossime elezioni amministrative, una decisione sofferta ma maturata nel tempo che mi ha visto ricevere tante soddisfazioni, ma anche consegnare completamente le mie forze ad una grande passione – ha scritto Cerretani sui social attraverso un post strappalacrime – Ringrazio il compagno di avventura di una vita Franco Alfieri che mi ha conosciuto giovane attivista del Forum dei giovani di Torchiara ed accompagnato a diventare giovanissimo Vice Presidente della Provincia di Salerno, ringrazio l’onorevole Piero De Luca quale riferimento del Partito Democratico ed i colleghi del consiglio provinciale che mi hanno onorato per due mandati di essere capogruppo, ringrazio tutti gli amici e gli amministratori che in tanti anni non mi hanno fatto mancare il proprio sostegno. Infine un grazie spassionato alla mia famiglia che da sempre ha creduto in me permettendomi di raggiungere traguardi di così alto spessore istituzionale e politico. Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano solo al passato o al presente, certamente perderanno il futuro». Nel frattempo, dal Pd confermano la crisi mistica del delfino del sindaco “straniero”: molla la politica per dedicarsi all’attività lavorativa, senza alcun incarico di spicco come invece ipotizzava qualcuno. In quest’ultimo periodo qualcosa, ai dem della provincia di Salerno, Cerretani ha avanzato delle richieste ma non è mai stato ascoltato. Anche fa qui la decisione: eterno consigliere comunale, costretto a ringraziare il potente di turno e sempre legato – e vincolato – alla famiglia Pepe, agli affari di famiglia, alla maggioranza Alfieri, inevitabilmente legata al Comune di Agropoli e di Torchiara. Una decisione che i dem hanno accolto di buon grado, stando a quanto hanno fatto sapere, alla luce dei tanti “casini” di Cerretani che hanno inevitabilmente compromesso il partito. Altro segnale chiaro arriva dal Gal: Cerretani anche in questo caso ha fatto un passo indietro, lasciando il professor Pepe e tutta la squadra, scegliendo di farsi da parte. Sarà davvero questa la motivazione? C’è chi giura di no ma al momento impossibile avere conferma. Dunque,staremo a vedere…