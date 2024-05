Fitto, firma con Campania? Non so se prima o dopo Europee

“Non le posso dare una data, ne’ per la Sardegna, ne’ per la Puglia, ne’ per la Campania, ne’ per la Sicilia. Stiamo lavorando e nei prossimi giorni avremo probabilmente delle date per queste regioni, se ci sara’ un avanzamento. Lo verificheremo nel corso del lavoro che stiamo portando avanti”. Al termine dell’incontro tecnico sul Sin Bagnoli-Coroglio, il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, risponde cosi’ a un giornalista che gli chiede se l’accordo di coesione con la Campania sara’ firmato prima o dopo le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. “Sono in atto dei tavoli con tutte le Regioni – ragiona Fitto – abbiamo sottoscritto l’accordo con 17 tra Regioni e Province autonome. E’ un lavoro serio, che stiamo portando avanti con tutte le Regioni allo stesso modo. Non ho alcun interesse e motivo di polemizzare con nessuno”. Sugli attacchi frontali ricevuti negli ultimi mesi da De Luca, Fitto dice di aver “ascoltato ripetutamente una serie di valutazioni, anche di carattere personale su di me. A queste – prosegue – non ho mai replicato, ne’ mai replichero’, perche’ io ho molto rispetto di chi ha un ruolo istituzionale”. Soffermandosi sulle Regioni che non hanno ancora firmato, Fitto spiega che ci sono situazioni differenti. “La Sardegna – ricorda – ha votato per le Regionali, quindi per alcuni mesi ci siamo fermati completamente e il lavoro deve essere ripreso. Le altre Regioni sono le piu’ grandi del Sud e hanno una importante mole di risorse assegnate, quindi complessivamente abbiamo la possibilita’ e la necessita’ di fare una verifica dello stato dell’arte della programmazione 2014-2020”.