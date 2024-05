Iannone(FdI), criticità a Nocera Inferiore, bene Nordio

“È molto importante che il ministro Nordio si sia recato al Tribunale di Nocera Inferiore. È un impegno che ha mantenuto con me, con il vice ministro Cirielli e con l’on. Imma Vietri. Dal 2018 denuncio le gravi carenze di cui soffre questo tribunale. Governo gialloverde, governo giallorosso, governo arlecchino, ministro Bonafede… dicevano solo ‘faremo, realizzeremo’. Intanto, non abbiamo visto nulla, anche nella strafottenza dei parlamentari del Pd che hanno guidato i governi per anni”. Lo ha detto il senatore di FdI Antonio Iannone, in occasione della visita del ministro della Giustizia Carlo Nordio al Tribunale di Nocera Inferiore. “Non mi risulta – ha aggiunto Iannone – che qualcuno si sia interessato di questo tribunale, che rappresenta un importantissimo presidio di legalità sul territorio. L’Agro Nocerino Sarnese è un territorio laborioso ma sappiamo bene, purtroppo, che ha anche un triste passato di criminalità organizzata. Quando le magistrature, gli avvocati, l’utenza del tribunale non trovano risposte efficaci ed efficienti, lo Stato segna un passo indietro. Noi non lo possiamo consentire, in Italia, in Campania, in provincia di SALERNO”.