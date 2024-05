Cirielli, visita Nordio a Nocera promessa mantenuta

La visita del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, agli uffici giudiziari di Nocera Inferiore “e’ una promessa mantenuta da parte del Governo, un Governo di centrodestra”. Lo sottolinea il viceministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, a margine dell’incontro, al Tribunale di Nocera Inferiore, del Guardasigilli con i vertici della magistratura salernitana e nocerina e con l’avvocatura. “Per tanti anni – aggiunge Cirielli – ho rappresentato la vergogna di un tribunale sottodimensionato come organico, che negli anni era stato ignorato. Per dieci anni si sono fatte solo passerelle, manifestazioni di amministratori e parlamentari della maggioranza di governo e non si e’ fatto nulla”. “Noi – rivendica il viceministro – abbiamo fatto i fatti. Ho aspettato un anno dall’insediamento del Governo, poi ho organizzato questo incontro. Oggi, il ministro ha detto che verra’ proposta la modifica in via strutturale della pianta organica, un impegno immediato, forte per i dipendenti del personale amministrativo e anche per i magistrati, utilizzando il meccanismo di un distacco extra Corte di Appello. Sono promesse importanti”. “Non capisco cosa abbiano fatto il ministro Orlando del Pd, la ministra Cartabia, il ministro Bonafede dei Cinquestelle. Molte chiacchiere. Oggi finalmente arrivano i fatti”, conclude Cirielli