Israele-Hamas, in Egitto i colloqui per la pace a Gaza: ecco chi ci sarà - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Sostenibilità, lavoro, competenze e reputazione, Cial al Salone della Csr
Ex Ilva, 16 ottobre sciopero in tutti i siti. Sindacati: “Inaccettabile silenzio del governo”
Buonfiglio: “Saranno quattro i portabandiera per Milano Cortina 2026”
Calabria, al seggio in abito nuziale nel giorno del sì: la foto diventa virale
Ultim'ora Nazionale

Israele-Hamas, in Egitto i colloqui per la pace a Gaza: ecco chi ci sarà

  • Ottobre 6, 2025
  • 0
  • 66
  • 2 Min Read
Israele-Hamas, in Egitto i colloqui per la pace a Gaza: ecco chi ci sarà

(Adnkronos) – Attesa in Egitto per l'avvio dei colloqui indiretti tra Israele e Hamas dopo la presentazione del piano di Donald Trump per "la fine del conflitto a Gaza". Ecco i protagonisti: 
USA: l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente, Jared Kushner, sono stati mobilitati secondo quanto riportato dai media americani. 
ISRAELE: la tv satellitare al-Arabiya ha riferito dell'arrivo stamani a Sharm el-Sheikh di alti ufficiali dello Shin Bet e del Mossad e del coordinatore per gli ostaggi e i dispersi, Gal Hirsch. Nelle scorse ore l'ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha confermato che la guida della delegazione israeliana è affidata al ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer. Ma, secondo due fonti israeliane citate dalla Cnn, Dermer guiderebbe – almeno per ora – la delegazione 'da remoto'.  
QATAR: la Bbc, ma non c'è riscontro sui media arabi, indica tra chi sarà presente a Sharm el-Sheikh il ministro degli Esteri, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.  
HAMAS: il gruppo che nel 2007 prese il controllo della Striscia di Gaza ha annunciato nelle scorse ore che la sua delegazione è guidata da Khalil Al-Hayya, il caponegoziatore del gruppo, che lo scorso settembre Israele cercò di eliminare nel raid a Doha. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025