Terremoto oggi a Pesaro Urbino, la scossa di 4.4 di magnitudo
Terremoto oggi a Pesaro Urbino, la scossa di 4.4 di magnitudo

  • Ottobre 6, 2025
Terremoto oggi a Pesaro Urbino, la scossa di 4.4 di magnitudo

(Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 4.4 oggi, lunedì 6 ottobre, nella zona della costa Marchigiana Pesarese in provincia di Pesaro Urbino alle 12.13 a una profondità di 8 km. Il sisma è stato individuato dalla sala Ingv di Roma.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

