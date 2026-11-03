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Iran-Usa, Nyt: “Possibile nuovo attacco già mercoledì, piano è pronto”. Teheran: “Reagiremo”

  • Novembre 3, 2026
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Iran-Usa, Nyt: “Possibile nuovo attacco già mercoledì, piano è pronto”. Teheran: “Reagiremo”

(Adnkronos) – Il Centcom Usa ha pronto il piano per attaccare l’Iran già mercoledì 4 novembre appena concluse le elezioni di Midterm, rende noto il New York Times, precisando tuttavia che l’Amministrazione è ancora divisa fra chi ritiene che solo una azione militare possa indebolire il regime e chi, invece, è convinto che il solo blocco dello Stretto di Hormuz e le pressioni economiche che ne conseguono, possano essere sufficienti a far cadere il regime.  

 

Durante gli ultimi colloqui tra Teheran e Washington non è stato raggiunto alcun accordo. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce Al Jazeera, è Esmaeil Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, il quale ha sottolineato che le discussioni con gli Stati Uniti proseguono, comunque, attraverso i mediatori. Baghaei ha evidenziato come le esperienze passate precludano qualsiasi ottimismo riguardo alla serietà degli Stati Uniti in ambito diplomatico, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale iraniana Irna. Il portavoce ha aggiunto che Teheran è pronta a difendersi e a dare una “risposta devastante” a qualsiasi attacco possa essere sferrato, precisando al contempo che l’Iran non perderà alcuna occasione per ricorrere alla diplomazia al fine di garantire i propri interessi e le proprie richieste legittime, scoraggiare l’aggressione del nemico e garantire la sicurezza nella regione. 

 

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