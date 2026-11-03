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Devis Vasquez, chi è il portiere della Roma che sostituirà Gollini con lo United

  • Novembre 3, 2026
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Devis Vasquez, chi è il portiere della Roma che sostituirà Gollini con lo United

(Adnkronos) – Non ce la fa Pierluigi Gollini e Gasperini lancia Devis Vasquez. Oggi, martedì 3 novembre, la Roma sfida il Manchester United nella trasferta della quarta giornata della fase campionato di Champions League. Il secondo portiere giallorosso ha accusato un infortunio alla schiena durante la rifinitura dell’Old Trafford e al suo posto tra i pali della Roma ci sarà l’ex portiere dell’Empoli, all’esordio con la maglia giallorossa. 

 

Devis Vasquez è un portiere di 28 anni arrivato nell’estate 2025 alla Roma dopo un’ottima stagione disputata in Serie A con la maglia dell’Empoli. L’estremo difensore colombiano però non è riuscito ad affermarsi in giallorosso, oscurato dall’ascesa di Svilar e dall’arrivo di Gollini, che si è preso il posto da secondo portiere.  

Vasquez era arrivato in Italia nel gennaio 2023 dai paraguaiani del Guaranì su intuizione di Paolo Maldini, ma in rossonero non ha convinto ed è stato ceduto prima in prestito all’Ascoli e poi all’Empoli. Quindi la chiamata della Roma, che lo scorso gennaio lo ha girato per sei mesi in Turchia al Besiktas prima di accoglierlo nuovamente a Trigoria. 

 

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