Provocò due morti in un incidente stradale: 20enne condannato a 5 anni
Provocò due morti in un incidente stradale: 20enne condannato a 5 anni
Provocò due morti in un incidente stradale: 20enne condannato a 5 anni

  Marzo 6, 2026
Provocò due morti in un incidente stradale: 20enne condannato a 5 anni

Cinque anni di reclusione: è la condanna inflitta ad un 20enne di Teggiano, ritenuto responsabile della morte di due giovani di Polla – Terenzio Volonnino e Vittorio Isoldi.

I fatti risalgono al settembre del 2022: l’imputato, secondo la ricostruzione dei giudici del tribunale di Lagonegro, provocò un incidente stradale tra Teggiano e San Pietro al Tanagro nel quale persero la vita i due giovani pollesi.

Nello stesso procedimento giudiziario risulta coinvolto un altro uomo, sempre residente a Teggiano, per il quale è in corso il rito processuale ordinario. La vicenda sconvolse la comunità del Vallo di Diano, devastata per la tragedia che spezzò due giovani vite del posto

