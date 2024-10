Interrogata sorella di Alfieri: risposte alle domande dei Giudici

Gli avvocati difensori di Elvira Alfieri, legale rappresentante della Alfieri Impianti Srl, e di Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria, rispettivamente legale rappresentante e procuratore speciale della Dervit spa, hanno dichiarato che i loro clienti hanno risposto a tutte le domande poste durante gli interrogatori. Secondo l’avvocato Domenicantonio D’Alessandro, l’interrogatorio di Elvira Alfieri è stato lungo e dettagliato, durante il quale la donna ha fornito la sua versione dei fatti e respinto le accuse. Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, è in carcere mentre la sorella e altri quattro indagati sono ai domiciliari, accusati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Le indagini riguardano alcune procedure di affidamento di lavori pubblici, in particolare quelli relativi all’illuminazione pubblica e stradale di Capaccio Paestum, vinti dalla Dervit Spa. Gli indagati sono accusati di aver favorito l’azienda nell’aggiudicazione dei lavori. L’avvocato D’Alessandro assiste entrambi i fratelli Alfieri e afferma che la sua cliente ha chiarito la sua posizione e respinto tutte le accuse. Anche gli altri indagati hanno risposto senza problemi alle domande poste durante gli interrogatori. L’avvocato Antonello Natale, difensore di De Rosa e D’Auria, ha dichiarato che i suoi assistiti hanno chiarito ogni aspetto e che si tratta di un processo molto tecnico e complesso, con un incartamento di 22 mila pagine.