Salernitana.Vannucchi lascia il calcio giocato

L’ex giocatore Ighli Vannucchi, ex Salernitana e Empoli, ha annunciato il suo ritiro dal calcio all’età di 47 anni. Dopo aver chiuso la carriera da professionista nel 2014, ha continuato a giocare nelle categorie dilettantistiche. Vannucchi ha elogiato il progetto attuale dell’Empoli, club in cui ha vissuto anni bellissimi e ha mostrato gratitudine per l’affetto dei tifosi. Durante la sua carriera, ha giocato 281 partite e segnato 36 gol con la maglia dell’Empoli. Ha iniziato alla Lucchese, ha poi giocato in Serie A con la Salernitana e ha vinto un campionato di Serie B con l’Empoli nella stagione 2004-2005. Ha avuto esperienze in diverse squadre, vincendo una Lega Pro Prima Divisione, una Coppa Italia Lega Pro e una Supercoppa di Lega di Prima Divisione con lo Spezia. Ha anche giocato con la nazionale italiana Under-21, vincendo il campionato d’Europa nel 2000, e ha avuto alcune presenze con la nazionale italiana olimpica.