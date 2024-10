Bombe carta contro tifosi granata, avvocati salernitani scrivono a Questore Palermo e Ministro

In qualità di avvocati, cittadini e tifosi della US Salernitana, Pierluigi Morena e Pierluigi Vicidomini hanno espresso rammarico, indignazione e perplessità in una lettera indirizzata al Questore di Palermo e al Ministro dell’Interno. La missiva riguarda gli episodi avvenuti durante la partita Palermo-Salernitana del 6 ottobre 2024, quando i tifosi della Salernitana, presenti nel settore ospiti dello stadio “Renzo Barbera”, sono stati bersagliati da un lancio ripetuto di bombe carta provenienti dal settore occupato dai sostenitori palermitani.

“Abbiamo contato almeno 13 esplosioni, come riportato anche dagli organi di informazione,” scrivono gli autori della lettera. “Un’azione vile e delinquenziale, distante dal mondo dei tifosi, che ha messo a repentaglio la vita di centinaia di persone, tra cui donne, ragazzi e bambini.”

La preoccupazione espressa dai firmatari è accentuata dall’assenza di intervento da parte delle Forze dell’Ordine, che, nonostante la gravità degli atti, non hanno posto in atto alcuna misura per fermare la pericolosa escalation di violenza. “Non v’era un solo esponente delle Forze dell’Ordine che sia intervenuto per fare deterrenza o per creare una ‘zona cuscinetto’,” si legge nella lettera.

Morena e Vicidomini chiedono chiarimenti al Questore di Palermo e al Ministro dell’Interno in merito alla gestione della sicurezza durante la partita, richiedendo, in particolare, il nominativo del responsabile della sicurezza per l’evento e l’ordine di servizio relativo alla manifestazione sportiva. La missiva conclude con un appello affinché siano accertate le eventuali responsabilità di chi avrebbe dovuto garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei presenti, compresi i minori.