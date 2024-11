Incidenti lavoro, morto in ospedale operaio ferito

Non ce l’ha fatta l’operaio salernitano che, lo scorso 6 novembre, era rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro, in un’azienda metalmeccanica di Montecorvino Pugliano, L’uomo, 61 anni, è deceduto al “Ruggi” di SALERNO, dove era ricoverato da nove giorni in condizioni disperate. Secondo una ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’operaio sarebbe stato gravemente ferito mentre lavorava ad un macchinario.