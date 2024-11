Club Salerno 2010 ospita la riunione della FISSC

La Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio (F.I.S.S.C.), di cui Il Salerno Club 2010 e’ parte integrante con la vicepresidenza di Massimo Gennatiempo, si riunirà il 16 e il 17 novembre 2024 a Salerno.

Nei due giorni si porranno le basi per alcuni progetti da realizzare nel 2025, verranno definiti e calendarizzati alcuni incontri istituzionali, in continuità con quanto già effettuato nel 2024, e si procederà ad un primo check dello stato di avanzamento di alcuni progetti avviati. Sarà inoltre l’occasione per momenti conviviali per gli associati F.I.S.S.C. e le rispettive famiglie, all’insegna di passione e sport.

Agli incontri prenderanno parte autorità istituzionali locali e nazionali, e ci sarà la presenza di parlamentari, tra cui l’on.Pino Bicchielli.

Parteciperanno anche parte dei rappresentanti di SinC – Supporters in Campo