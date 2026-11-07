Incidente stradale a Sarno, perde la vita una 17enne

Sarno.

Tragedia a Sarno dove nella notte ha perso la vita in un incidente stradale una ragazza di 17 anni. L’impatto è avvenuto in via San Valentino. Irma, residente nella città dell’Agro Nocerino Sarnese era a bordo di una Fiat Panda, guidata dal fidanzato, un ragazzo, residente a San Marzano sul Sarno. L’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento ma secondo le prime ricostruzioni non sarebbe stato coinvolto un secondo veicolo.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto che ha prima impattato contro un muretto ai margini della carreggiata e poi si è ribaltata. L’impatto è stato violentissimo. Per la 17enne non c’è stato nulla da fare: nonostante i soccorsi, è morta pochi minuti dopo l’incidente. L’altro giovane è stato portato in ospedale per le ferite multiple riportate ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause. Dolore e sgomento in tutto l’Agro Nocerino Sarnese per l’ennesima tragedia sulle strade.